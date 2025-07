Auch 2024 können die Kreuznacher Stadtwerke mit einem exzellenten Ergebnis aufwarten. 7,4 Millionen Euro Gewinn weist der Abschluss des Geschäftsjahres 2024 des Energieversorgers ab. Damit toppen die Stadtwerke sogar ihr starkes Ergebnis von 2023 (7,2 Millionen Euro). In der jüngsten Historie war einzig das Jahr 2022 mit 7,9 Millionen Euro besser.

Wo Licht ist, da gibt es auch Schatten – vor allem in der hinlänglich bekannten, komplexen städtischen Konzernstruktur. Die städtische Holding, die BGK (Gesellschaft für Beteiligungen und Parken Bad Kreuznach mbH), schließt 2024 mit einem Fehlbetrag von 285.000 Euro ab. 2023 hatte man sich noch über ein Plus von 247.000 Euro gefreut. In der BGK werden die Gewinne der Stadtwerke und die Einnahmen durch das Parken mit den Verlusten aus der Badgesellschaft verrechnet.

Von dem Gewinn führen die Stadtwerke 3,1 Millionen Euro an die BGK ab. 2023 waren es noch 3,781 Millionen. Die Differenz, trotz höherem Gewinn, ergibt sich aus der Tatsache, dass die Stadtwerke 2 Millionen Euro in ihr Eigenkapital abgeführt haben – und eben nicht ausgeschüttet haben. 2023 waren das nur 1 Millionen Euro.

Badgesellschaft mit 4-Millionen-Euro-Loch

So stark das Ergebnis der Stadtwerke war, so miserabel liest sich das Resultat in der Badgesellschaft. 2024 steht dort ein Minus von 4,15 Millionen unterm Strich. Dieses setzt sich unter anderem aus den einzelnen Defiziten von Crucenia Thermen von 1,27 Millionen Euro (2023 waren 1,24 Millionen Euro), Bäderhaus 953.000 Euro (2023: 666.000 Euro) und dem Salinenbad 1,93 Millionen Euro (2023: 1,82 Millionen Euro) zusammen. Die Gästezahlen selbst sind auf gleichem Niveau geblieben.

Das waren die Kernbotschaften der Bilanzpressekonferenz, die am Dienstagmittag in der Stadtwerke-Zentrale in der Kilianstraße stattfand. Es war die letzte Pressekonferenz von Christoph Nath. Der Stadtwerke- und BGK-Geschäftsführer verlässt Bad Kreuznach noch in diesem Jahr. Er hat um Aufhebung seines Vertrags gebeten – zum 30. September. Wie schnell es letztlich gehen wird, wird am Donnerstag in der nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates entschieden. Nath wird einer von zwei Geschäftsführern beim Stadtwerke-Verbund Remscheid.

Weniger Strom, mehr Gas verkauft

Doch zurück nach Bad Kreuznach: In den drei Sparten Strom, Gas und Wasser, den Kernkompentenzen der Stadtwerke, lief es unterschiedlich. Beim Strom sank der Verkauf auf 131,7 Millionen Kilowattstunden (2023 waren es 144 Millionen Kilowattstunden). Für den sinkenden Verbrauch hatte Nath einen Erklärungsansatz: „Das kann mit den Photovoltaikanlagen zusammenhängen. Wer seinen Strom selbst erzeugt, muss keinen dazukaufen.“ 3,9 Millionen Euro habe man in die Netze investiert, 1,1 Millionen in eigene PV-Anlagen.

Der Gasverkauf lief besser: Der Absatz lag 2024 bei 338,8 Millionen Kilowattstunden deutlich über dem von 2023 (314 Kilowattstunden). Die Kunden, so vermutet Nath, kehrten nun allmählich wieder zu ihren normalen Verbrauchsverhalten zurück. Die Zeit des großen Sparens sei wohl vorbei, so Nath.

Beim Trinkwasser sank der Absatz von 4,6 Kubikmeter 2023 auf 4,54 Kubikmeter im vergangenen Jahr. Rund 5,9 Millionen Euro habe man in die Netzpflege investiert, so Klaus-Dieter Dreesbach, stellvertretender Geschäftsführer der Stadtwerke, 1,4 Millionen Euro in die Gewinnung von Wasser.

Beim Parken, das in der BGK abgerechnet wird, hat 2024 ein Plus von rund 1,1 Millionen Euro abgeworfen, 2023 war es mit 1,2 Millionen Euro etwas mehr. Obwohl man deutlich weniger Parktickets verkauft hat als im Vorjahr.

Klaus-Dieter Dreesbach soll Stadtwerke-Chef werden

Es ist keine Überraschung: Klaus-Dieter Dreesbach, seit 2018 Geschäftsführer der Badgesellschaft sowie stellvertretender Geschäftsführer von Stadtwerke und BGK (seit 2008), soll Christoph Nath interimsmäßig beerben, so die Pläne der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke. Zunächst für ein Jahr, mit Option auf Verlängerung. Die Übergangszeit soll genutzt werden, um, auch mit externer Hilfe, einen Nath-Nachfolger zu finden. Der Stadtrat wird über diese Entscheidung am Donnerstag lediglich informiert – muss der Gemeindeordnung nach aber grundsätzlich beteiligt werden. Dass es am Donnerstag nur eine Mitteilungsvorlage gibt, liegt daran, dass es in der Einladung zur nicht öffentlichen Sondersitzung einen Formfehler gegeben hat. Es fehlte darin die Ankündigung, dass es Beschlüsse zu treffen gibt.