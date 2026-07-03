5,6 Millionen nach Steuern Kreuznacher Stadtwerke machen 2025 satten Gewinn Marian Ristow 03.07.2026, 16:00 Uhr

i Aufsichtsratschef Thomas Blechschmidt (links) und Geschäftsführer Klaus-Dieter Dreesbach freuen sich über die Kreuznacher Stadtwerke-Zahlen. Dreesbach verabschiedet sich zum 31. August in den Ruhestand. Marian Ristow

Die Kreuznacher Stadtwerke können erneut gute Zahlen präsentieren. Trotzdem gibt es in der Unternehmensgruppe ein Sorgenkind. Wie geht es mit den Bädern in Bad Kreuznach weiter?

Starke Zahlen für das abgerechnete Geschäftsjahr 2025 haben erneut die Kreuznacher Stadtwerke (SWK) zu vermelden. 2025 schließt das Unternehmen mit städtischer Beteiligung mit einem Gewinn von 7,9 Millionen Euro (vor Steuern, Gewinnabführung und Ausgleichszahlungen an Dritte) und liegt damit über Plan – aber 1,3 Millionen hinter dem Ergebnis von 2024.







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