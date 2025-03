Die SPD-Fraktion contra Stadtbeigeordneter Markus Schlosser (parteilos): In einem Antrag für die Stadtratssitzung an diesem Donnerstag, 27. März, ab 17.30 Uhr im Sitzungssaal im neuen Rathaus am Kornmarkt wollen die Sozialdemokraten, dass der Stadtrat den Sozialdezernenten Schlosser auffordert, eine Sitzung des Sozialausschusses bis Ende Juni 2025 einzuberufen. Der tagt nur sehr selten. In der Sitzung soll auch der Interreligiöse Arbeitskreis Bad Kreuznach seine Arbeit vorstellen. „Des Weiteren“, so schreiben Fraktionschefin Claudia Eider und Martina Hassel in dem Antrag, „erwartet der Stadtrat, dass die Sitzungen des Sozialausschusses grundsätzlich alle drei Monate stattfinden, um einen Austausch mit den verschiedenen Akteuren im sozial tätigen Bereich zu garantieren“.

„Wir brauchen das kontinuierliche Gespräch.“

Der SPD-Frakion ist eine Sitzung des Sozialausschusses im Jahr zu wenig.

In der Begründung heißt es, dass es laut aktuellem Sitzungsplan auch in diesem Jahr nur eine Sitzung des Sozialausschusses geben soll – die verpflichtende Sitzung zur Haushaltsplanung für 2026 am 24. September. Und das, obwohl der Sozialausschuss dasjenige Gremium ist, „das den Diskurs über soziale Entwicklungen in unserer Stadt mit 13 gewählten Trägervertretungen zu führen hat“, kritisieren die Sozialdemokraten und fordern: „Wir brauchen das kontinuierliche Gespräch mit ihnen.“ An zentralen Themen nennen Eider und Hassel die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum, die Entwicklung der Integrationsbestrebungen, die Entwicklungen in Gebieten mit Quartiersmanagement, die Aktivitäten der Beiräte sowie die Qualität der interkulturellen Verständigung in der Stadt.

Schlosser weist Kritik zurück

Schlosser weist die SPD-Kritik zurück, räumt aber ein: Natürlich stehe es den Ausschussmitgliedern zu, entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung und der Geschäftsordnung eine Ausschusssitzung einzuberufen. „Es bleibt wichtig, über all die von der SPD-Fraktion genannten Themen zu diskutieren und Lösungen herbeizuführen.“ Insofern müsse der Stadtrat entscheiden, ob eine Sondersitzung des Sozialausschusses unter Beiladung des Interreligiösen Arbeitskreises stattfinden soll, obwohl der Migrationsbeirat hierzu einlädt, und ob weiterhin eine Erwartung an grundsätzlich alle drei Monate stattzufindende Sozialausschuss-Sitzungen beschlossen werden solle.

Schlosser sieht das nicht so. Aus seiner Sicht werden die Themen ausreichend behandelt. Er fragt stattdessen: Welchen effektiven Beitrag soll der Sozialausschuss, abseits von allgemeinen Betrachtungen, konkret zur besseren Wohnraumversorgung leisten? Weiter argumentiert er damit, dass das Thema Entwicklung der Integrationsbestrebungen grundsätzlich beim Beirat für Migration und Integration angesiedelt sei. Die personellen und finanziellen Möglichkeiten für weitergehende Integrationsbestrebungen seien zudem ausgereizt, Spielräume gebe es nicht. „Wir bemühen uns nach Kräften, der wichtige Aufgabenstellung trotz der bekannten Haushaltslage gerecht zu werden. Hier eine zusätzlich notwendige Stelle zu schaffen, ist für den Haushalt 2025 gescheitert, auch und gerade mit den Stimmen von Mitgliedern der SPD-Fraktion“, kann sich Schlosser eine Retourkutsche nicht verkneifen.

Zuständigkeiten liegen woanders

Zudem: Die Zuständigkeit der noch bestehenden Gebiete mit Quartiersmanagement liegt im Baudezernat, das Quartierszentrum „Planiger Straße“ in der des Jugenddezernates. Und zur Arbeit der Beiräte erklärt Schlosser: Es bestehe bereits eine gute Anbindung des Sozialausschusses an die Beiratsarbeit. Im Behindertenbeirat sind Helmi Friess-Vonderlohe und Annette Frey stimmberechtigte Beiratsmitglieder. Die Einladungen zu den öffentlichen Beiratssitzungen werden zur Kenntnis auch an die Sozialausschussmitglieder versendet. Die interkulturelle und interreligiöse Verständigung falle satzungsgemäß in den Aufgabenbereich des Beirats für Migration und Integration. Mit der Vorsitzenden Zillan Daoud wurde bereits abgestimmt, den Interreligiösen Arbeitskreis zur kommenden Sitzung am 10. Juni einzuladen. Auch die Sozialausschussmitglieder erhalten hierzu wie immer eine Einladung.

Antrags- und Anfragewut im Stadtrat

Neben dem SPD-Antrag gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren Anträgen und Anfragen für die Ratssitzung: Die Fraktion FWG/Büfep will über den Glasfaserausbau im Stadtgebiet unterrichtet werden sowie über die Möglichkeit, bei der Grundsteuer B differenzierte Hebesätze festzusetzen. Die Faire Liste beantragt, dass die Stadt an der Bündelausschreibung für die Strom- und Erdgaslieferung des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz teilnimmt. Außerdem soll der Rat der Verwaltung einen Prüfauftrag für die Einführung einer Spielplatzsatzung erteilen. Die FWG fragt weiter an, wie der Fußverkehr in der Stadt gefördert werden kann, und außerdem, wie sich Betrugsschäden bei der Bezahlung von Feuerwehrfahrzeugen vermeiden lassen. Anlass ist ein aktueller Fall in Nordrhein-Westfalen. Und die AfD will über die Verkehrsgefährdung durch E-Roller-Fahrer im Stadtgebiet informiert werden. hg