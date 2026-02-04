Von Feuerwehr aus Haus geholt Kreuznacher Senior lebte in menschenunwürdigem Zustand Norbert Krupp 04.02.2026, 13:00 Uhr

i Im Dachgeschoss dieses Hauses an der Mannheimer Straße musste die Bad Kreuznacher Feuerwehr eine Wohnungstür aufbrechen, hinter der ein 88-Jähriger nach einem Sturz hilflos auf dem Boden lag. Norbert Krupp

Verwahrloste und vermüllte Wohnung mit Schimmel und Ungeziefer: So musste ein betagter Mann in Bad Kreuznach leben, weil sein Betreuer untätig blieb. Inzwischen ist der Senior gestorben.

Ein 88-jähriger Mann, der offenbar keine Angehörigen hat, lebt in einer arg verwahrlosten Dachgeschosswohnung in der Mannheimer Straße. Nach einem Sturz lag er über Nacht hilflos am Boden. Doch sein Freund Harry Weitzmann (72), mit dem er einst bei den Meffert Farbwerken gearbeitet hat, rettete ihn.







Artikel teilen

Artikel teilen