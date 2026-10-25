Agenten der gepflegten Debatte
Kreuznacher Schüler beschäftigen sich mit Rechtsstaat
Unter der Moderation von Markus Kiesel (links) diskutierten Sophia Bottlinger und Wolfgang Thüne mit Schülern der BBS Wirtschaft
Unter der Moderation von Markus Kiesel (links) diskutierten Sophia Bottlinger und Wolfgang Thüne mit Schülern der BBS Wirtschaft über das Thema Rechtsstaat.
Jens Fink

Ein Ex-DDR-Sportler und eine Richterin informieren die Schüler über die Vorteile von Rechtsstaatlichkeit und was passiert, wenn diese nicht vorhanden ist.

Lesezeit 2 Minuten
Rechtsstaatlichkeit mit der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz sei ein Gut, das nicht hoch genug einzuschätzen sei, betonten Torsten Reibold und Markus Kiesel von der Agentur „Agenten der gepflegten Debatte“. An dem von ihnen geleiteten Projekttag zum Thema Rechtsstaat verdeutlichten sie den Schülern der Berufsbildenden Schule (BBS) Wirtschaft die Vorzüge rechtsstaatlicher Demokratien gegenüber totalitären Systemen.
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