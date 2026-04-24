Krankenhäuser an der Nahe Kreuznacher Schlaganfall-Einheit wird aufgestockt Robert Neuber 24.04.2026, 17:38 Uhr

i Pflegedirektorin Jutta Magmer-Melaas und Diakonie-Geschäftsführer Manuel Seidel im Pressegespräch zur künftigen "Stroke Unit". Robert Neuber

Die „Stroke Unit“ – also Schlaganfall-Einheit – wird am Marienwörth-Krankenhaus, das nun zur Diakonie gehört, aufgestockt und gebündelt. Allerdings bleibt es dabei, dass eine Erstversorgung im Notfall auch in der Ringstraße möglich sein wird.

Der Schlaganfall als bundesweit dritthäufigste Todesursache spielt für die Region um Bad Kreuznach eine besondere Rolle. Warum? Ganz einfach: Der Infarkt im Kopf tritt vor allem bei älteren Menschen auf, die Altersgruppe ab 60 Jahren erleidet fast 80 Prozent aller Schlaganfälle – und die ländliche Region um Bad Kreuznach ist demografisch betrachtet eine alte Region.







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