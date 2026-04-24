Krankenhäuser an der Nahe
Kreuznacher Schlaganfall-Einheit wird aufgestockt
Pflegedirektorin Jutta Magmer-Melaas und Diakonie-Geschäftsführer Manuel Seidel im Pressegespräch zur künftigen "Stroke Unit".
Pflegedirektorin Jutta Magmer-Melaas und Diakonie-Geschäftsführer Manuel Seidel im Pressegespräch zur künftigen "Stroke Unit".
Robert Neuber

Die „Stroke Unit“ – also Schlaganfall-Einheit – wird am Marienwörth-Krankenhaus, das nun zur Diakonie gehört, aufgestockt und gebündelt. Allerdings bleibt es dabei, dass eine Erstversorgung im Notfall auch in der Ringstraße möglich sein wird. 

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Der Schlaganfall als bundesweit dritthäufigste Todesursache spielt für die Region um Bad Kreuznach eine besondere Rolle. Warum? Ganz einfach: Der Infarkt im Kopf tritt vor allem bei älteren Menschen auf, die Altersgruppe ab 60 Jahren erleidet fast 80 Prozent aller Schlaganfälle – und die ländliche Region um Bad Kreuznach ist demografisch betrachtet eine alte Region.

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