37 Pilger unterwegs Kreuznacher Rolf Bernardi ist nach Lourdes gepilgert Jens Fink 21.09.2025, 11:00 Uhr

i Rolf Bernardi nahm sich auch etwas von dem Heilwasser mit nach Hause. Jens Fink. Rolf Bernardi

Ein Protestant auf katholischer Pilgerfahrt: Rolf Bernardi erlebte in Lourdes Momente, die selbst ihn – den Weltenbummler – sprachlos machten. Was ihn dort so tief berührte?

Es sind die magischen und spirituell inspirierenden Orte dieser Welt, die Rolf Bernardi besonders faszinieren. Seine Reisen führten ihn bereits nach Rom, Santiago de Compostela oder zum Berg Sinai. Besondere Erinnerungen hat er an Fátima, einen der bedeutendsten Wallfahrtsorte der katholischen Kirche in Portugal, der jährlich von über sechs Millionen Pilgern besucht wird und wo mit der Igreja de Santíssima Trindade die viertgrößte katholische ...







