Wirtschaft im Blick
Kreuznacher Raumausstatter Raquet feiert 30. Geburtstag
Renate und Michael Raquet haben ihr Einrichtungshaus vor 30 Jahren im Bad Kreuznacher Industriegebiet gegründet. Beide waren ber
Renate und Michael Raquet haben ihr Einrichtungshaus vor 30 Jahren im Bad Kreuznacher Industriegebiet gegründet. Beide waren bereits zuvor in dem Bereich aktiv.
Markus Kilian

30 Jahre Leidenschaft für Raumausstattung: Das Bad Kreuznacher Einrichtungshaus Raquet feiert Jubiläum. Wie aus einer gemeinsamen Berufung ein erfolgreiches Familienunternehmen wurde – und warum Krisen es kaum erschüttern.

Lesezeit 2 Minuten
Ob Küche, Sonnenschutz oder Polstermöbel: Seit 30 Jahren bietet das Bad Kreuznacher Einrichtungshaus Raquet klassische wie moderne Raumausstattung für private wie gewerbliche Kunden. Am Donnerstag, 1. Oktober, lädt das Inhaberpaar Renate und Michael Raquet daher zum Rückblick auf die vergangenen drei Jahrzehnte ein und will zugleich den Fokus auf künftige Herausforderungen lenken.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren