Wirtschaft im Blick Kreuznacher Raumausstatter Raquet feiert 30. Geburtstag Markus Kilian 30.09.2026, 12:15 Uhr

i Renate und Michael Raquet haben ihr Einrichtungshaus vor 30 Jahren im Bad Kreuznacher Industriegebiet gegründet. Beide waren bereits zuvor in dem Bereich aktiv. Markus Kilian

30 Jahre Leidenschaft für Raumausstattung: Das Bad Kreuznacher Einrichtungshaus Raquet feiert Jubiläum. Wie aus einer gemeinsamen Berufung ein erfolgreiches Familienunternehmen wurde – und warum Krisen es kaum erschüttern.

Ob Küche, Sonnenschutz oder Polstermöbel: Seit 30 Jahren bietet das Bad Kreuznacher Einrichtungshaus Raquet klassische wie moderne Raumausstattung für private wie gewerbliche Kunden. Am Donnerstag, 1. Oktober, lädt das Inhaberpaar Renate und Michael Raquet daher zum Rückblick auf die vergangenen drei Jahrzehnte ein und will zugleich den Fokus auf künftige Herausforderungen lenken.







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