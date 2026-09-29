Über die richtige Verkehrspolitik wird in Bad Kreuznach schon seit Jahren besonders hingebungsvoll gestritten. Jüngstes Beispiel: die Diskussion im Stadtrat um einen Durchstich der Industrieststraße zur B428 im Industriegebiet.
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Schon zwei Mal ist im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr im August und September darüber diskutiert worden, ob ein Verkehrsgutachten zur Anbindung der Industriestraße im Kreuznacher Industriegebiet an den B428-Kreisel am Bauhaus ausgeschrieben werden soll.