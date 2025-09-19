Landwirtschaftskammer erklärt Kreuznacher Prüfstelle für Wein war unwirtschaftlich 19.09.2025, 11:00 Uhr

i Proberaum für die Qualitätsweinprüfung in Alzey: Viele Prüfer aus der Nahe-Region werden auch nach Alzey kommen und dort weiterhin ihr Know-how rund um den Nahewein einbringen, so die Landwirtschaftskammer. LWK/Heiko Schmitt

„Ob unsere betriebswirtschaftliche Weinbauberatung oder der ständige Austausch mit der Politik: Wir stehen auch in Zeiten der Krise an der Seite unserer Winzer.“ Das betont die Landwirtschaftskammer nach der Kritik wegen der Aufgabe der Prüfstelle.

Nach der Berichterstattung über Unmut in der Branche wegen der Schließung der Prüfstelle bei der Landwirtschaftskammer Bad Kreuznach (LWK) im örtlichen Haus der Landwirtschaft zum Jahresende erläutert die Einrichtung ihre Beweggründe. Der Hintergrund: Ständig sinkende Anstellzahlen bei der Qualitätsweinprüfung in Bad Kreuznach hätten die Prüfstelle schlicht unwirtschaftlich werden lassen.







