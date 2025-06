Verstaubt, vergessen, verstummt: Viele nationalsozialistische Verbrechen drohen, in den Archiven der Stadt Tübingen in Vergessenheit zu geraten. Warum eine junge Frau aus Bad Kreuznach nun in einem Podcast über diese Taten spricht.

Wie erzählt man eine Geschichte, wenn niemand mehr da ist, der sie selbst erlebt hat? Wenn Zeugnisse fehlen, Erinnerungen verblassen, ganze Biografien in Archiven liegen – verstaubt und vergessen? Die 25-jährige Bad Kreuznacherin Anna-Theresa Nünke hat gemeinsam mit ihrer Kommilitonin Lea Sarah Offenbecher einen Podcast produziert, der sich mit dem Nationalsozialismus in ihrer Studienstadt Tübingen beschäftigt. „Verstaubte Spuren – Zwischen Archiven und Erinnerungen zum Nationalsozialismus“: So heißt das achtteilige Format. Es ist ein Gespräch über Erinnerung, Verantwortung und die Fragen, die sich erst aufdrängen, wenn man hinsieht.

Ein Stolperstein auf dem Gehweg, eine Tafel an einer Hauswand, ein Knoten im Mast eines Straßenschildes: All das fällt der jungen Bad Kreuznacherin direkt auf, als sie für ihr Studium nach Tübingen zieht. Es sind Zeichen, die erinnern, Symbole, die zum Nachdenken anregen: Wer hat hier gelebt? Wer wurde verfolgt und was hat es mit den Zeichen auf sich? „Das NS-Thema ist allumfassend. Es gibt ganz viele Symbole in der Stadt, die einen alles hinterfragen lassen“, sagt Nünke. Das liege auch daran, dass Tübingen eine Universitätsstadt sei und dass die dortige Universität eine große Rolle im Nationalsozialismus gespielt habe.

Archive, historische Orte und Experten helfen bei der Recherche

Deshalb befasst sich Folge zwei des achtteiligen Podcasts mit der Eberhard Karls Universität Tübingen – der sogenannten „Führeruni“, einer Universität mit nationalsozialistischer Vergangenheit. Nünke und Offenbecher wollten ihre medienwissenschaftliche Bachelorarbeit praxisnah gestalten – und fanden im Podcast-Format das passende Medium. „Wir haben Interviews mit Experten geführt, Archive besucht, in Ausstellungen recherchiert und historische Orte aufgesucht“, so Nünke.

Eine Folge führt die beiden Studentinnen etwa in ein kleines Dorf namens Baisingen. Dort kommen sie mit den Menschen ins Gespräch und schauen sich die Synagoge des Ortes an. Das jüdische Leben war in Baisingen einst fest verankert, erklärt Nünke. „Die Menschen haben damals aktiv weggeschaut und im Nachhinein sehr viel verdrängt. In dem Zusammenhang habe ich mich gefragt: Wie ist das in Bad Kreuznach? Wie präsent waren da die jüdischen Stadtbewohner und wie viel können Menschen in Bad Kreuznach heute noch erzählen? In Baisingen ist das noch eine Menge.“

„Wir wollen Teil der Erinnerungskultur sein und etwas dazu beitragen, dass die NS-Zeit nicht in Vergessenheit gerät.“

Anna-Theresa Nünke (25), studierte in Tübingen Medienwissenschaften im Bachelor

Die Erinnerungskultur in ihrer Heimatstadt empfindet Nünke im Rückblick als weniger präsent – zumindest in ihrer Wahrnehmung. Zwar gebe es die Gedenktafel an der Stelle der ehemaligen Synagoge und auch von Schülern verlegte Stolpersteine. „Aber wer waren diese Menschen eigentlich? Ich wusste lange Zeit nichts von der großen jüdischen Gemeinde in Bad Kreuznach – und es wurde mir auch nicht vermittelt.“ In Tübingen hingegen seien die Hinweise auf die NS-Vergangenheit, die Erinnerungskultur, Teil des Stadtbildes: „Man kommt gar nicht dran vorbei. Und das führt dazu, dass man sich aktiv damit beschäftigt – ganz automatisch.“

i „Verstaubte Spuren – Zwischen Archiven und Erinnerungen zum Nationalsozialismus“: So heißt der Podcast von Anna-Theresa Nünke (links) und Lea Sarah Offenbecher. Die beiden Studentinnen setzen sich unter anderem mit den Geschichten von Menschen, die unter der NS-Gewaltherrschaft leiden mussten, dem jüdischen Leben oder der nationalsozialistischen Vergangenheit der Tübinger Universität auseinander. David Klumpp

Erinnerungsarbeit ist Nünke und Offenbecher wichtig. „Wir wollen Teil der Erinnerungskultur sein und etwas dazu beitragen, dass die NS-Zeit nicht in Vergessenheit gerät“, sagt Nünke. Erinnerungsarbeit bedeute für sie persönlich, in das Unbequeme reinzugehen: „Ich habe bei der Recherche Trauer, ganz viel Wut und Frustration empfunden, habe alle möglichen Emotionen durchlaufen. Durch das Mitgefühl, wie unfair vieles war, bekommt man eine sehr wertvolle Perspektive, die einen anders motiviert.“ Nünke sagt, dass vor allem von rechts immer mehr Forderungen kämen, endlich einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen. „Durch unsere Recherche – und das war auch schon vorher meine Überzeugung – ist deutlich geworden, dass man noch nicht in der Position ist, einen Schlussstrich zu ziehen. In der Aufarbeitung gibt es noch ganz viele Lücken, die wir erst einmal schließen müssen.“

Wer in den Podcast reinhören möchte, findet „Verstaubte Spuren – Zwischen Archiven und Erinnerungen zum Nationalsozialismus“ auf Spotify.

Erinnerungskultur als Teil des Stadtbildes

Anna-Theresa Nünke ist in Bad Kreuznach aufgewachsen, ihr Abitur machte sie am Lina-Hilger-Gymnasium. Im Jahr 2020 verließ sie ihre Heimatstadt, um in Tübingen zu studieren. Dort seien die Hinweise auf die NS-Vergangenheit, die Erinnerungskultur, Teil des Stadtbildes, sagt Nünke. „In Tübingen werden zum Beispiel symbolische Knoten an Straßenschildern angebracht, um darauf hinzuweisen, dass der Straßenname diskussionswürdig ist.“ Außerdem gebe es unter anderem Stolpersteine, einen Geschichtspfad sowie viele Gedenkstätten und Ausstellungen. Stolpersteine gibt es seit einigen Jahren auch in der Stadt Bad Kreuznach, verlegt haben diese Schüler der IGS Sophie Sondhelm. Zudem erinnern unter anderem ein jüdischer Friedhof in der Stromberger Straße, eine Namensstele auf der Mühlenteichbrücke sowie eine Gedenktafel in der Mühlenstraße an das jüdische Leben in der Kreisstadt.