Kosten von 200.000 Euro Kreuznacher Pfingstwiese soll neuen Belag bekommen 11.10.2025, 09:00 Uhr

i Die Kreuznacher Pfingstwiese ist in weiten Teilen in einem schlechten Zustand. Deshalb soll sie einen neuen Oberflächenbelag bekommen. Harald Gebhardt

Nach Regenfällen ist die Pfingstwiese von Pfützen übersät. Das soll jetzt anders werden, die Fläche einen neuen Belag bekommen. Denn sie soll ja künftig als gebührenpflichtiger Parkplatz genutzt werden.

Die Kreuznacher Pfingstwiese ist in weiten Teilen in einem schlechten Zustand. Schon länger gibt es deshalb den Plan, dass die als Parkplatz, Festplatz und für Veranstaltungen genutzte Fläche einen neuen Oberflächenbelag bekommen soll. Vor einem Jahr hatte man die Maßnahme angesichts der städtischen Haushaltslage erst einmal ins Jahr 2026 verschoben.







