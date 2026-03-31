Rat nimmt Beschluss zurück
Kreuznacher Pfingstwiese: Parken kostet weiter nichts
Auch wenn ein Parkautomat schon aufgestellt ist, er bleibt außer Betrieb. Denn eine Bewirtschaftung der Pfingstwiese rechnet sic
Auch wenn ein Parkautomat schon aufgestellt ist, er bleibt außer Betrieb. Denn eine Bewirtschaftung der Pfingstwiese rechnet sich nicht. Dafür müsste die Fläche erst saniert werden.
Harald Gebhardt

Kehrtwende: Der Bad Kreuznacher Stadtrat hat seinen Beschluss vom Mai 2025 zurückgenommen: Das Parken auf der Pfingstwiese bleibt kostenfrei.

Lesezeit 2 Minuten
Die Kreuznacher Pfingstwiese bleibt weiter parkgebührenfrei. Der Stadtrat hat mit 25 Ja-, elf Neinstimmen und zwei Enthaltungen seinen eigenen Beschluss vom 27. Mai 2025 zurückgenommen. Die Begründung ist einfach: Eine Bewirtschaftung des Messegeländes rechnet sich weder für die Bad Kreuznacher Gesellschaft für Beteiligungen und Parken (BGK) noch für die Stadt.

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