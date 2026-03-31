Kehrtwende: Der Bad Kreuznacher Stadtrat hat seinen Beschluss vom Mai 2025 zurückgenommen: Das Parken auf der Pfingstwiese bleibt kostenfrei.
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Die Kreuznacher Pfingstwiese bleibt weiter parkgebührenfrei. Der Stadtrat hat mit 25 Ja-, elf Neinstimmen und zwei Enthaltungen seinen eigenen Beschluss vom 27. Mai 2025 zurückgenommen. Die Begründung ist einfach: Eine Bewirtschaftung des Messegeländes rechnet sich weder für die Bad Kreuznacher Gesellschaft für Beteiligungen und Parken (BGK) noch für die Stadt.