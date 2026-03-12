Neues im Streit um die Parkgebühren: Für Pendler und andere, die die Pfingstwiese als kostenlosen Parkplatz nutzen, ist das eine gute Nachricht: Das Parken dort soll weiter nichts kosten. Die Verwaltung aber muss wieder einen Parkflop zurücknehmen.
Lesezeit 3 Minuten
Beim Thema Parkgebühren auf der Pfingstwiese macht die Kreuznacher Stadtverwaltung jetzt eine Kehrtwende: „Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr (PLUV) empfiehlt dem Stadtrat, die Bewirtschaftung der Pfingstwiese entgegen dem Stadtratsbeschluss vom 27.