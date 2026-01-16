Vorgezogener Fahrzeugwechsel Kreuznacher Ordnungsdezernent erklärt E-Auto-Panne Harald Gebhardt 16.01.2026, 15:42 Uhr

i Der Bad Kreuznacher Stadtbeigeordnete Markus Schlosser Stadtverwaltung Bad Kreuznach

E-Auto-Panne beim Kreuznacher Ordnungsamt, die Dritte: Der zuständige Stadtbeigeordnete Markus Schlosser beantwortet die Fragen von FDP-Fraktionschef Christoph Anheuser dazu.

Beim Bad Kreuznacher Ordnungsamt ist es bei mehreren Elektrofahrzeugen zu größeren Problemen gekommen. Daraufhin musste man die Dienstfahrzeuge ungeplant wechseln, ist wieder auf Benziner umgestiegen. Durch diesen Fahrzeugwechsel sind Kosten entstanden, so für Gutachter vor der Rückgabe der alten Fahrzeuge, Abstandszahlungen, Überführungsgebühren, Folierung und Mietwagengebühren, weil die alten Fahrzeuge vermehrt in die Werkstatt mussten.







