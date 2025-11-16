Geplänkel um Stadtschlüssel Kreuznacher Narren stürmen das Rathaus Josef Nürnberg 16.11.2025, 14:00 Uhr

i Oberbürgermeister Emanuel Letz (4. von links) machte das Beste aus seiner ausweglosen Situation, er gab den Schlüssel her und stürzte sich mitten ins närrische Treiben. Josef Nürnberg

Gleich drei Fastnachtsvereine wollten dem Bad Kreuznacher Stadtchef Emanuel Letz den Stadtschlüssel abluchsen. Alle drei feiern in dieser Kampagne ein närrisches Jubiläum. Die Aktion ging mit viel Spaß über die Bühne.

Anstatt den Stadtschlüssel im Handstreich von Oberbürgermeister Emanuel Letz zu erobern, brachen die Münsterer Karneval Gemeinschaft (MKG), die in dieser Session 7 mal 11 Jahre jung ist, der TuS Winzenheim, der 5 mal 11 Jahre närrischen Frohsinn feiert, und die Creiznacher Zwerge, die seit elf Jahren Jünger von Gott Jokus sind, einen närrischen Streit vom Zaun.







