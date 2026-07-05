Grüne Oase soll entstehen
Kreuznacher Nachbarn machen sich für E-Carsharing stark
Für die Parkfläche an der Ecke Jean-Winckler-Straße/Röntgenstraße gibt es Ideen für eine Umgestaltung inklusive E-Carsharing-Ste
Für die Parkfläche an der Ecke Jean-Winckler-Straße/Röntgenstraße gibt es Ideen für eine Umgestaltung inklusive E-Carsharing-Stellplatz.
Harald Gebhardt

Weniger Parkplätze, mehr Begrünung: Die Nachbarschaftsinitiative Schildhood hat Ideen für die Umgestaltung der Fläche an der Ecke Jean-Winckler-Straße/Röntgenstraße.

Lesezeit 2 Minuten
An der Ecke Jean-Winckler-Straße/Röntgenstraße soll ein wohnortnaher E-Carsharing-Standort für die gemeinsame Nutzung von E-Autos entstehen. Die Nachbarschaftsinitiative Schildhood, die sich im Bereich Ringstraße, Mannheimer Straße, Steinkaut und Alzeyer Straße bewegt, will das gemeinsam mit der Klimagemeinschaft Bad Kreuznach auf den Weg bringen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerEnergie

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