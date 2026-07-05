Grüne Oase soll entstehen Kreuznacher Nachbarn machen sich für E-Carsharing stark Lena Reuther 05.07.2026, 08:00 Uhr

i Für die Parkfläche an der Ecke Jean-Winckler-Straße/Röntgenstraße gibt es Ideen für eine Umgestaltung inklusive E-Carsharing-Stellplatz. Harald Gebhardt

Weniger Parkplätze, mehr Begrünung: Die Nachbarschaftsinitiative Schildhood hat Ideen für die Umgestaltung der Fläche an der Ecke Jean-Winckler-Straße/Röntgenstraße.

An der Ecke Jean-Winckler-Straße/Röntgenstraße soll ein wohnortnaher E-Carsharing-Standort für die gemeinsame Nutzung von E-Autos entstehen. Die Nachbarschaftsinitiative Schildhood, die sich im Bereich Ringstraße, Mannheimer Straße, Steinkaut und Alzeyer Straße bewegt, will das gemeinsam mit der Klimagemeinschaft Bad Kreuznach auf den Weg bringen.







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