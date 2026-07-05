Weniger Parkplätze, mehr Begrünung: Die Nachbarschaftsinitiative Schildhood hat Ideen für die Umgestaltung der Fläche an der Ecke Jean-Winckler-Straße/Röntgenstraße.
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An der Ecke Jean-Winckler-Straße/Röntgenstraße soll ein wohnortnaher E-Carsharing-Standort für die gemeinsame Nutzung von E-Autos entstehen. Die Nachbarschaftsinitiative Schildhood, die sich im Bereich Ringstraße, Mannheimer Straße, Steinkaut und Alzeyer Straße bewegt, will das gemeinsam mit der Klimagemeinschaft Bad Kreuznach auf den Weg bringen.