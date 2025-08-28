Wie es an der Löwensteg-Lücke weiter geht, ist völlig offen. Der Kreuznacher Bauausschuss hat jetzt 60.000 Euro für Untersuchungen freigegeben. Zunächst müssen die alten Widerlager geprüft werden. Davon hängt fast alles ab.

Seit Anfang Juni ist der Löwensteg als wichtige innerstädtische Verbindung für Radfahrer und Fußgänger über die Gleise Geschichte. Einen Ersatz dafür fordern einstimmig alle Parteien im Stadtrat – und zwar möglichst schnell. Doch das Ganze ist nicht so einfach.

350.000 Euro standen als Ansatz für eine provisorische Vorrichtung des ehemaligen Löwenstegs im Stadthaushalt. Sie waren jedoch mit einem Sperrvermerk versehen. Fest steht aber auch, dass ein Provisorium 2025 nicht mehr eingesetzt werden kann. In einem ersten Schritt müssen zunächst die Widerlager des alten Löwenstegs geprüft werden. Dafür hat der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr jetzt einstimmig 60.000 Euro freigegeben.

Wortgefecht im Ausschuss

Energisch widersprach Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) dabei Behauptungen, die Verwaltung wolle einen Ersatz für den Löwensteg verhindern: „Das ist eine Lüge. Wir hatten keinen genehmigten Haushalt. Deshalb konnten wir auch nicht in die Planungen dafür gehen.“ Gleichwohl hielt Hermann Holste (Grüne) dagegen: „Entscheidend ist doch, dass die Bürger den Löwensteg fordern und natürlich die Politik den Ball aufgenommen hat.“ Und an Letz gewandt erklärte er: „Sie oder der Stadtvorstand hätten von Anfang an eine Erklärung abgeben müssen, dass die Stadt auch für den Löwensteg ist.“ Das habe gefehlt.

Nach Einschätzung von Norbert Olk (FDP) ist wegen der geplanten Elektrifizierung der Bahnstrecke eine 1,50 Meter höhere Ochsenbrücke nicht umsetzbar. Er gehe daher davon aus, dass es auch beim Löwensteg in etwa bei der derzeitigen Höhe bleiben werde. Da spreche doch nichts dagegen, statt eines Provisoriums gleich einen endgültigen neuen Löwensteg zu bauen, wofür es dann auch Fördergelder gebe. Für beide Maßnahmen brauche man aber die Zustimmung der Bahn.

„Wir müssen die alten Widerlager wiederverwenden.“

Hans Sifft von der Abteilung Tiefbau und Grünflächen

Der alte Löwensteg habe eine lichte Höhe von 4,83 Metern über den Gleisen gehabt und sei in der Mitte gewölbt gewesen. Dies müsse auch ein neuer Steg erfüllen, erklärte Hans-Georg Sifft, stellvertretender Leiter der Abteilung Tiefbau und Grünflächen. Bei einer Elektrifizierung gelte eine andere Höhe. Dies seien aber nicht „die 1,50 Meter, die herumschwirren“. Über die weitere Vorgehensweise habe man sich mit einem Ingenieurbüro beraten. Erstes Ergebnis laut Sifft: „Wir müssen die alten Widerlager wiederverwenden.“ Sonst müsste die komplette Mauer statisch untersucht werden. Und das werde sehr teuer und aufwendig.

Barrierefreiheit nicht machbar

Für die Untersuchung der Widerlager – egal, ob Provisorium oder dauerhafte Lösung – müsse ein Gerüst aufgestellt werden. Das alles müsse mit der Bahn abgestimmt sein und sei sehr zeitaufwendig, so Sifft. Auch die weiteren Pläne müssten der Bahn vorgelegt werden. „Wenn hinter den Widerlagern alles hohl ist, können wir gar nichts machen.“ Stephanie Otto (Grüne) fragte Sifft nach dem internen Zeitplan. Antwort: Wann man die Widerlager prüfen könne, hänge davon ab, wann man die Genehmigung der Bahn dafür bekomme. Dann müsse man ein Ingenieurbüro für die Planung suchen. Denn der Löwensteg sei nicht einfach zu bauen, weil er versetzt gebaut und überhöht sei. Grundsätzlich, so Sifft, „wäre aber eine Umsetzung im nächsten Jahr denkbar“. Doch egal, ob eine Variante mit oder ohne Elektrifizierung der Bahn: „Eine Barrierefreiheit bekommen wir nicht hin.“