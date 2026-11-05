Dauerbaustelle Verkehr
Kreuznacher Löwensteg soll dank Sondervermögen kommen
Der alte Löwensteg wurde Pfingsten 2025 herausgehoben. Ein Ersatzbauwerk soll im Frühjahr 2027 eingesetzt werden.
Der alte Löwensteg wurde Pfingsten 2025 herausgehoben. Ein Ersatzbauwerk soll im Frühjahr 2027 eingesetzt werden.
Harald Gebhardt

Schätzungsweise 420.000 Euro kostet eine Ersatzbrücke für den Löwensteg. Das soll zu 100 Prozent über das Sondervermögen Infrastruktur finanziert werden. 

Lesezeit 1 Minute
Gute Nachrichten in Sachen Löwensteg: Der Auftrag für eine Brückenerneuerung beziehungsweise Ersatzbrücke für die wichtige Fußgänger- und Radwegeverbindung über die Bahnlinie soll auf jeden Fall noch in diesem Jahr vergeben werden, voraussichtlich in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr am 8.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren