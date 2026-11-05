Schätzungsweise 420.000 Euro kostet eine Ersatzbrücke für den Löwensteg. Das soll zu 100 Prozent über das Sondervermögen Infrastruktur finanziert werden.
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Gute Nachrichten in Sachen Löwensteg: Der Auftrag für eine Brückenerneuerung beziehungsweise Ersatzbrücke für die wichtige Fußgänger- und Radwegeverbindung über die Bahnlinie soll auf jeden Fall noch in diesem Jahr vergeben werden, voraussichtlich in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr am 8.