Dauerbaustelle Verkehr Kreuznacher Löwensteg soll dank Sondervermögen kommen Harald Gebhardt 05.11.2026, 16:16 Uhr

i Der alte Löwensteg wurde Pfingsten 2025 herausgehoben. Ein Ersatzbauwerk soll im Frühjahr 2027 eingesetzt werden. Harald Gebhardt

Schätzungsweise 420.000 Euro kostet eine Ersatzbrücke für den Löwensteg. Das soll zu 100 Prozent über das Sondervermögen Infrastruktur finanziert werden.

Gute Nachrichten in Sachen Löwensteg: Der Auftrag für eine Brückenerneuerung beziehungsweise Ersatzbrücke für die wichtige Fußgänger- und Radwegeverbindung über die Bahnlinie soll auf jeden Fall noch in diesem Jahr vergeben werden, voraussichtlich in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr am 8.







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