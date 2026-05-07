Atemnot und Panikattacken: Die Auswirkungen des Reizgases in der Crucenia Realschule plus am Mittwoch waren für die Betroffenen sehr belastend. Wie kann man so etwas verhindern? Da sind Einlasskontrollen für Landrätin Bettina Dickes der falsche Weg.
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Nach der mutmaßlichen Pfefferspray-Attacke in der Bad Kreuznacher Crucenia Realschule plus am Mittwoch, 6. Mai, zeigt sich Landrätin Bettina Dickes besorgt. „Es war sehr erschreckend zu sehen, was das mit den jungen Schülern gemacht hat.“ Ein Schüler hatte laut Polizei im Treppengas die ätzende Substanz versprüht, daraufhin klagten 50 Kinder und Jugendliche über Reizungen der Atemwege bis hin zu Atemnot.