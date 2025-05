Am frühen Samstagmorgen standen mehrere Müllcontainer an der Bad Kreuznacher Kreisverwaltung in Brand. Die Kreischefin wertet dies nicht als einen gezielten Anschlag, denkt aber dennoch über Konsequenzen nach.

Den Mülltonnenbrand am frühen Samstagmorgen an der Kreisverwaltung ordnet Landrätin Bettina Dickes auf Anfrage unserer Zeitung nicht als einen gezielten Anschlag auf die Behörde ein. Offenbar ziehe jemand durch Bad Kreuznach, der regelmäßig Mülltonnen anstecke, berichtet die Kreischefin. „Wir sind Teil dieser Aktion geworden.“

Dickes zeigte sich froh, dass das Feuer nicht auf benachbarte Gebäude übergegriffen hat. „Ich bin heilfroh. Es ist glimpflich ausgegangen.“ Es sei kein unwiederbringlicher Schaden entstanden. Spuren des Brandes gibt es der Landrätin zufolge am Montagmorgen kaum mehr. Am Samstag hat man demnach die betroffenen Teile aus der Nacht mit einem Radlader entfernt.

„Wir hatten vor Jahren noch Tore und nachts das Gelände geschlossen. Ich habe im Sinne der Bürgerfreundlichkeit entschieden, die Tore offenzulassen.“

Landrätin Bettina Dickes

Sollte die Kreisverwaltung aus Vorfällen wie diesen Konsequenzen ziehen und wenn ja, welche? Dazu zeigt sich Dickes nachdenklich: „Wir hatten vor Jahren, als ich als Landrätin angefangen habe, noch Tore und nachts das Gelände geschlossen. Ich habe im Sinne der Bürgerfreundlichkeit entschieden, die Tore offenzulassen.“ Schließlich passieren zahlreiche Menschen auch außerhalb der Öffnungszeiten der Behörde das Gelände. Wegen des Vorfalls die Tore nachts wieder schließen? „Das ist eine Überlegung, die wir im Moment anstellen“, gibt die Landrätin Einblicke. „Ich persönlich bin da noch zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen.“

In der Nacht zu Samstag waren auf dem Parkplatz in der Salinenstraße mehrere Großraummülltonnen und ein fünf Kubikmeter großer Papiercontainer in Vollbrand geraten. Die Bad Kreuznacher Feuerwehr war etwa 90 Minuten im Einsatz und löschte das Feuer mit insgesamt 2500 Litern Wasser. Laut Feuerwehr waren die angrenzenden Gebäude nicht in Gefahr. Die Brandursache sei weiterhin Teil der Ermittlungen, berichtet die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung am Montag. Brandstiftung kann als Auslöser nicht ausgeschlossen werden.