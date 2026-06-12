Wie geht’s weiter im Bad Kreuznacher Brückendrama? Für die viel befahrene Landfuhrbrücke muss ein Instandhaltungskonzept erstellt werden, die marode Schwimmbadbrücke ist nicht mehr zu retten.
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Viele Brücken in der Stadt sind Sanierungsfälle. Im Falle des Löwenstegs konnte Tiefbauamtsleiter Hans Sifft in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr die Mitglieder immerhin darüber informieren, dass die Deutsche Bahn AG mit einem provisorischen Ersatzbau einverstanden ist, steht man bei einem Ersatz für die marode Schwimmbadbrücke erst ganz am Anfang.