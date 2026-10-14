Joshua Brack führt von seinem Büro in Bad Kreuznach aus zwei Handwerksunternehmen. Den Fokus richtet er insbesondere auf das Thema Digitalisierung. Der 33-Jährige hat klare Ziele für die Zukunft.
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Joshua Brack führt mit 33 Jahren bereits zwei Unternehmen in den Branchen Dachdeckerei- und Zimmerei beziehungsweise Elektro- und Informationstechnik sowie Photovoltaik (PV). „Ich bin nicht kleinzukriegen“, beschreibt er sich mit Blick auf seine Arbeit im Gespräch mit unserer Zeitung in seinem Büro in Bad Kreuznach.