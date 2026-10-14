Wirtschaft im Blick
Kreuznacher Jungunternehmer ist „nicht kleinzukriegen“
Joshua Brack führt zwei Unternehmen in der Handwerksbranche. Er setzt besonders auf Digitalisierung und ein großes Netzwerk.
Joshua Brack führt zwei Unternehmen in der Handwerksbranche. Er setzt besonders auf Digitalisierung und ein großes Netzwerk.
Lena Reuther

Joshua Brack führt von seinem Büro in Bad Kreuznach aus zwei Handwerksunternehmen. Den Fokus richtet er insbesondere auf das Thema Digitalisierung. Der 33-Jährige hat klare Ziele für die Zukunft.

Lesezeit 3 Minuten
Joshua Brack führt mit 33 Jahren bereits zwei Unternehmen in den Branchen Dachdeckerei- und Zimmerei beziehungsweise Elektro- und Informationstechnik sowie Photovoltaik (PV). „Ich bin nicht kleinzukriegen“, beschreibt er sich mit Blick auf seine Arbeit im Gespräch mit unserer Zeitung in seinem Büro in Bad Kreuznach.
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