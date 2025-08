Höher, schneller, kopfüber, spektakulärer: Das gilt auch für den 195. Kreuznacher Jahrmarkt. Vom 15. bis zum 19. August hat das Volksfest auf der Pfingstwiese bei den Fahrgeschäften wieder eine ganze Reihe von Attraktionen und Neuheiten zu bieten. Doch Vorsicht: Nicht alles ist für schwache Nerven, und so manche Fahrt könnte auf den Magen schlagen. Neu dabei sind unter anderem:

Die Neuheiten

i Per „Booster Lift“ geht es in der Achterbahn Heidi the Coaster auf 13 Meter Höhe – dann beginnt die rasante, kurvenreiche Abfahrt mit alpinem Flair. Ewald Schneider/Stadtverwaltung

Heidi – The Coaster: Der Spinning Coaster im bayerischen Stil entführt die Besucher in Heidis Welt. In frei drehenden Vierer-Gondeln, gestaltet wie rustikale Wirtshausstühle, erleben Fahrgäste in der Achterbahn vom Typ Wilde Maus eine schwungvolle Fahrt. Das besondere dabei: Per „Booster Lift“ geht es auf 13 Meter Höhe – dann beginnt die rasante, kurvenreiche Abfahrt mit alpinem Flair: eine Mordsgaudi.

i Spektakulär ist die Überkopffahrt im Rock & Roll. Ewald Schneider/Stadtverwaltung

Der Rock & Roll ist ein innovatives Hochfahrgeschäft der renommierten Karussellfabrik KMG aus den Niederlanden. Bis zu 16 Fahrgäste erleben eine außergewöhnliche und spektakuläre Überkopffahrt mit einer Flughöhe von bis zu 23 Metern. Das moderne Design und die beeindruckende LED-Illumination setzen das Karussell besonders in der Dämmerung und Dunkelheit gekonnt in Szene.

i Eine rasante Fahrt mit einem Kribblen im Bauch, aber dennoch angenehm: Eine Fahrt im Big Monster Krake ist für die ganze Familie ein Spaß. Krameyer/Stadtverwaltung

Big Monster Krake ist ein Fahrgeschäft vom Typ Polyp, das aus der Karussellschmiede von Anton Schwarzkopf stammt. Der Polyp ist bekannt für sein familienfreundliches, aber dennoch rasantes Fahrerlebnis. Die Fahrt kombiniert gekonnt schnelle Drehbewegungen mit sanften Höhenwechseln, während sich die einzelnen Gondeln zusätzlich um ihre eigene Achse drehen. Diese dynamische Mischung sorgt für eine angenehme Karussellfahrt, die gleichermaßen Spaß und ein leichtes Kribbeln im Bauch verspricht – perfekt für Groß und Klein!

i Eine Überkopffahrt im Avenger Royal ist wahrlich nichts für Leute mit schwachen Nerven. Florian Kirchbaum/Stadtverwaltung

Avenger Royal: Die spektakuläre Überkopffahrt mit einer Flughöhe von bis zu 24 Metern ist ein absolutes Highlight für das jüngere Publikum und Fans von Nervenkitzel, aber „nichts für schwache Nerven“, so Marktmeister Mathias Weyand.

i Wer es gerne gruselig mag, ist bei der Geisterbahn Fahrt zur Hölle bestens bedient. Hermann Fellerhoff/Stadtverwaltung

Die Fahrt zur Hölle ist denjenigen zu empfehlen, die es gerne gruselig mögen. In der Geisterbahn geht es auf zwei Etagen durch verschiedene Themenbereiche mit vielen gruseligen Figuren und schaurig-schönen Effekten.

i Mikes Pitstop ist ein neues Laufgeschäft, das seine Besucher in die Welt des Motorsports mitnimmt. Cornelius/Stadtverwaltung

Mikes Pitstop ist ein beeindruckendes Laufgeschäft über vier Etagen, das seine Besucher mitten in die spannende Welt des Motorsports entführt. Im Inneren erwartet die Gäste ein abwechslungsreicher Hindernisparcours, der mit lustigen Effekten und überraschenden Herausforderungen gespickt ist. Wer möchte, kann auf der riesigen Spiralrutsche vom obersten Stockwerk direkt ins Erdgeschoss rutschen.

i Spaß für die ganz Familie verspricht das Laufgeschäft Feueralarm mit seinem lustigen Parcours. Schmidt/Stadtverwaltung

Feueralarm: In diesem spaßigen Vier-Etagen-Laufgeschäft dreht sich alles um das spannende Thema Feuerwehr und Rettung. Die Gäste folgen bei ihrem „Einsatz“ einem abwechslungsreichen und lustigen Laufparcours.

Die Attraktionen

Die Attraktionen: „Das Chaos Pendel ist ein einzigartiges Loopingkarussell“, sagt Weyand. „Es war im vergangenen Jahr das Highlight auf der Pfingstwiese und sehr gut besucht.“

i Das Kultkarussell Bayern Wippe ist zurück auf dem Jahrmarkt. Ein Spaß für die Fahrgäste ... und die Zuschauer. Marc Schultz/Stadtverwaltung

Die Bayern Wippe ist ein Kultkarussell, ein echter Klassiker und jetzt ist es wieder da: In dem etwas urig anmutenden Karussell kann man 2025 wieder fahren, sich freisitzend hoch und runter schleudern lassen, als habe man schon ein paar Stunden auf dem Oktoberfest verbracht. Hält man sich nicht an den vorgesehenen Eisenstäben fest, fliegt man gerne mal quer über die Anlage – ein fester Griff ist hier von erheblichen Vorteil.

i Bis auf eine Höhe von 45 Metern geht es für die Fahrgäste der Riesenschaukel Best XXL. An den oberen Umkehrpunkten entsteht ein kurzer Moment der Schwerelosigkeit. Claudia Zinnecker/Stadtverwaltung

Bis zu 45 Meter hoch schwingt die Riesenschaukel Best XXL ihre Passagiere innerhalb von 60 Sekunden. In langsamer Drehbewegung schwingt die Gondel immer höher. Am Kipppunkt, wenn die Fliehkraft kurz zu wirken aufhört, fühlt man sich kurz schwerelos.

Laser Pix: Rein in den Wagen, Laserpistole in die Hand – und los geht’s auf eine rasante Reise durch leuchtende, kultige Fantasiewelten! Auf zwei Etagen, mit einer Laserpistole bewaffnet, strebt man nach dem Highscore – ein interaktiver Fahrspaß für die ganze Familie.

Beim Take Off neigt sich die Fahrbahnplatte bis zu 70 Grad, die sich ebenfalls um 360 Grad dreht. In vier Gondeln sitzen sich dabei je fünf Fahrgäste gegenüber. Diese drehen sich bei hohen Geschwindigkeit – eine rasante, abwechslungsreiche Fahrt, aber definitiv nichts für schwache Nerven.

Na dann „nix wie enunner“ und viel Spaß ...