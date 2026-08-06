Attraktionen und Neuheiten
Kreuznacher Jahrmarkt: Es geht wieder rasant rund
Die Schaustellerfamilie Nickel präsentiert auch in diesem Jahr auf der Nix-wie-enunner Stroß/Ecke Napoleonstroß den Kreuznacher
Die Schaustellerfamilie Nickel präsentiert auch in diesem Jahr auf der Nix-wie-enunner Stroß/Ecke Napoleonstroß den Kreuznacher Wellenflug.
Claudia Nickel

Jetzt dauert’s nur noch zwei Wochen, bis es wieder „nix wie enunner“ zum Kreuznacher Jahrmarkt heißt. Es ist übrigens der 196. Um die Vorfreude darauf zu wecken: Das sind die Attraktionen und Neuheiten 2026 auf der Pfingstwiese.

Lesezeit 2 Minuten
Die Mischung macht’s. Das gilt für den Kreuznacher Jahrmarkt seit Jahrzehnten. Bei dem großen Volksfest auf der Pfingstwiese vom 21. bis zum 25. August kommt bei der Vielzahl an Fahrgeschäften mit vielen attraktiven Neuheiten wirklich jeder auf seine Kosten, der Spaß hat am Karussellfahren.
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