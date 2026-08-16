Dauerbaustelle Verkehr 
Kreuznacher Industriestraße: Anbindung an B428-Kreisel?
In diesem Bereich könnte die Industriestraße an den großen Kreisverkehr (hinten) der östlichen Umgehungstraße B428 angebunden we
In diesem Bereich könnte die Industriestraße an den großen Kreisverkehr (hinten) der östlichen Umgehungstraße B428 angebunden werden.
Harald Gebhardt

Neuer Anlauf in Sachen direkter Anbindung der Industriestraße an den B428-Kreisverkehr: Doch die Entscheidung über ein Verkehrsgutachten dazu wurde erst einmal vertagt – zu viele Fragen sind noch offen ... 

Lesezeit 3 Minuten
Soll die Industriestraße im östlichen Stadtgebiet an den großen B428-Kreisverkehr am Bauhaus angebunden werden? Diese Frage beschäftigt die Stadtpolitik schon so lange, seit es den Kreisel gibt. Zuletzt war es im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr (PLUV) Thema, als es um die Frage ging, ob die Michelinstraße für den öffentlichen Verkehr zugemacht und nur noch als Werkstraße für den Reifenhersteller genutzt wird.
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