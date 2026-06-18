Straße halbseitig gesperrt Kreuznacher Hochstraße: Sechs Wochen lang Baustelle Harald Gebhardt 18.06.2026, 10:38 Uhr

i Die Hochstraße zwischen Wilhelmstraße und Holzmarktkreisel (hinten) muss saniert werden. Der Verkehr stadtauswärts wird über den Brückes und die B41 umgeleitet. Harald Gebhardt

Baustellen verheißen in Bad Kreuznach in aller Regel nichts Gutes. Oft gibt es ein Verkehrschaos. Da darf man gespannt sein, wie gut oder schlecht es klappt, wenn die Hochstraße demnächst für sechs Wochen halbseitig gesperrt werden muss.

Droht da das nächste Verkehrschaos in der Stadt oder funktionieren die Umleitungen? Für sechs Wochen wird die Kreuznacher Hochstraße demnächst zur Baustelle: Im Bereich zwischen der Wilhelmstraße und dem Holzmarktkreisel muss die Fahrbahn saniert werden.







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