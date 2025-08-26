Die Bad Kreuznacher Hip-Hop-Tanzgruppe Own Risk hat es bei der Weltmeisterschaft in England bis ins Finale geschafft. Außerdem gingen sie als beste deutsche Gruppe von der Bühne.

Weltmeisterschaft in England: Für die Bad Kreuznacher Hip-Hop-Gruppe Own Risk der gleichnamigen Tanzschule keine Premiere. Regelmäßig fährt die Gruppe zu Wettkämpfen. Erst im Juni dieses Jahres haben sie bei der Europameisterschaft in Lommel in Belgien den dritten Platz abgeräumt. Nun flogen sie und die U16-Gruppe No Risk No Fun Mitte August ins englische Blackpool zu den United Dance Organisation (UDO) World Street Dance Championships.

Für den Titel hat es zwar nicht gereicht, aber Own Risk hat es bis ins Finale geschafft und erreichte Platz 10. Gegen insgesamt 21 andere Gruppen traten sie in der höchsten Kategorie – Ultimate Advanced – an, berichtet Nico Pereira, der beide WM-Gruppen trainiert und selbst bei Own Risk mittanzt. Sieben Tänzer und Tänzerinnen im Alter zwischen 19 und 34 Jahren sind Teil des Teams, sagt Alexandra Pereira, ebenfalls Hip-Hop-Trainerin. Ein Tänzer konnte verletzungsbedingt nicht auftreten. Es war „ein starkes Level“ im Finale, findet sie.

Für No Risk No Fun hat es mit dem Einzug ins Finale nicht geklappt. Die acht Jugendlichen traten in ihrer Altersstufe in der Kategorie Novice an und belegte den achten von elf Plätzen. Die Teams ab Platz 7 traten im Finale gegeneinander an, weshalb es für die Gruppe ärgerlich gewesen sei, erklärt Nico Pereira.

„Wir haben eine gute Leistung gezeigt und können stolz auf uns sein.“

Nico Pereira

Own Risk hat den Wettbewerb außerdem als beste deutsche Gruppe verlassen, sagt der Trainer. „Wir haben eine gute Leistung gezeigt und können stolz auf uns sein“, findet er. National konnten sie sich durchsetzen, lautet sein Fazit. International sei das hingegen schwieriger. „Die Konkurrenz war sehr, sehr hart dieses Jahr.“

Für Pereira beziehungsweise die Gruppe dürfte es etwa die zwölfte Weltmeisterschaft gewesen sein, auch wenn sie in dieser Konstellation an Tänzern zum ersten Mal angetreten sind, berichtet er.