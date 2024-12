Mangelhafte Hygiene im Lokal Kreuznacher Gastwirt muss erneut Geldstrafe bezahlen 04.12.2024, 13:25 Uhr

i Wegen massiver hygienischer Mängel verurteilte das Amtsgericht einen Gastwirt zu einer Geldstrafe von 6000 Euro. Christine Jäckel

Schon mehrmals ist ein 58-jähriger Gastwirt der Lebensmittelkontrolle aufgefallen, weil er es mit der Hygiene nicht so genau nimmt. Das Amtsgericht Bad Kreuznach verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 6000 Euro.

Bei einer Kontrolle der Kreisverwaltung Bad Kreuznach fielen im November 2023 den Prüfern gravierende hygienische Mängel in der Küche einer Gaststätte in Bad Kreuznach auf. Auch die Schanktheke und die Kaffeemaschine waren in einem mangelhaften Zustand.

