Diskussion im Finanzausschuss Kreuznacher Friedhofsgebühren sollen nicht explodieren 07.10.2025, 19:00 Uhr

i Der städtische Hauptfriedhof ist nicht nur eine letzte Ruhestätte, sondern auch eine wichtige innerstädtische Erholungs- und Parkanlage. Harald Gebhardt

Sterben war nie billig. Auch die Friedhofsgebühren in Bad Kreuznach werden steigen. Aber immerhin will der Finanzausschuss eine Kostenexplosion verhindern und plädiert für eine Erhöhung des kommunalen Anteils an dem Gebührenhaushalt auf 30 Prozent.

Die städtischen Friedhofsgebühren werden steigen, aber vielleicht nicht in der Höhe wie ursprünglich vorgesehen. Der Finanzausschuss will eine andere Lösung.Gemäß dem rheinland-pfälzischen Kommunalabgabengesetz sind die Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten auf den städtischen Friedhöfen kostendeckend zu ermitteln.







Artikel teilen

Artikel teilen