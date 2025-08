Das Fischerstechen soll wieder attraktiver werden. Das ist der Wille des neu zusammengesetzten Vorstandes des Verkehrsvereins Bad Kreuznach um den Vorsitzenden Dirk Nessel und seinen Stellvertreter Jens Wichmann. Die Vorstellung des Programms zum diesjährigen Fischerstechen von Freitag, 29. August, bis Sonntag, 31. August, unterstrich, dass der neue Vorstand ernst machen wird.

Beim Blick auf das diesjährige Programm fallen besonders zwei Dinge auf: Das Fischerstechen wird drei Tage lang von unterschiedlichen Konzerten umrahmt, und am Freitagabend gibt es keine Wettkämpfe mehr. Sowohl die Jugend-, wie auch die Damen- und Herrenstechen finden komprimiert am Samstag und Sonntag statt. Die Finalkämpfe der drei Gruppen werden allesamt am Sonntag ausgefochten.

Wunsch: Wieder mehr Zuschauer anlocken

Zuletzt kamen noch circa 8000 Besucher. Als das Fischerstechen vor rund 40 Jahren ins Leben gerufen wurde, kamen an drei Tagen bis zu 20.000 Besucher. Dorthin wollen Nessel und Wichmann wieder zurück. Wenn die Besucher, so die Hoffnung des Vorstandes, gleich am Freitagabend, 29. August, zahlreich die Arena stürmen, dürfte ihnen zunächst auffallen, dass die Bühne nicht mehr an der Nahe steht, sondern oberhalb am Rondell. Der Verkehrsverein hofft dadurch, das Publikum stärker zentrieren zu können.

Die Feuertaufe erlebt die Bühne gleich am Auftaktabend um 18.30 Uhr mit dem Auftritt der Own Risk Dance School. Ab 19 Uhr laden die Nannys zu Swing und Rock'n'Roll ein. Der Samstag wird dank der Wespen-Garde musikalisch eine Hommage an Bad Kreuznach, die ihr Publikum ab 18.30 Uhr mitreißen wird. Ab 20 Uhr gehört die Bühne dann der Bad Kreuznacher Band Backdoor, die für ihre Interpretationen von Rock und Pop bekannt ist. An diesem Abend ist es dem Verkehrsverein gelungen, eine Sondergenehmigung zu erhalten, damit bis 24 Uhr Live-Musik gespielt werden kann. So wird Backdoor lediglich vom Fackelschwimmen und dem Feuerwerk unterbrochen. Man darf gespannt sein, was Feuerwerker Björn Rahm von Pyrotechnik Rahm an den nächtlichen Himmel zaubert.

Wieder vielfältiges Programm drumherum

Zum Frühschoppen am Sonntag ab 11 Uhr singt Eva Ender Rock- und Popmusik und nachmittags ab 13.30 Uhr für die kleinen Besucher als „Eiskönigin vun de Noh“ Musik zum Mitsingen und Tanzen, zugunsten der Kinderkrebshilfe Mainz. Weiterhin im Programm sind am Sonntag die beiden Traditionseinlagen – der Fischerkahnslalom und das Entenrennen des Round Tables.

Nicht nur das Rahmenprogramm ist laut Veranstalter deutlich attraktiver, sondern das Fischerstechen 2025 bietet weit mehr Kulinarik als in den letzten Jahren. Unter anderem gibt es mexikanische Küche, aber auch einen Stand, der mit Eintopf lockt. Auch verdursten wird wohl niemand, denn statt einem Weingut schenken in diesem Jahr drei Weingüter ihre Tropfen aus.

i Uwe Matheis (rechts) gibt nach vielen Jahren als Fischerstecher-Hafenmeister sein Amt auf. Zum Abschied überreichte ihm Armin Steinbrecher einen Geschenkekorb. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Durchgreifen will der Veranstalter bei der Einhaltung der Regeln. Langweiliges Geplänkel soll hierdurch unterbunden werden. Die Hafenmeisterei wird künftig von der DLRG übernommen. Der langjährige Hafenmeister Uwe Matheis hat sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen.