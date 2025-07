Eine Serie von zwölf Bränden im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg hielt die Kreuznacher Feuerwehr fünf Monate in Atem. In der Einheit schöpften die Aktiven irgendwann Verdacht, weil ein 19-jähriger Kamerad auffallenderweise immer zu den Ersten gehörte, die am Feuerwehrgerätehaus und beim Ersteinsatz dabei war. In dem Verfahren vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach wurde der nicht vorbestrafte 19-Jährige wegen schwerer Brandstiftung zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Statt Aussprache Feuer gelegt

Warum der 19-Jährige die Feuer legte, konnte er in dem Verfahren nur andeutungsweise erklären. Ursache soll die unglückliche Beziehung zu seiner damaligen Freundin gewesen sein. Anfang Dezember zog das Pärchen in eine Wohnung in der Schlossgartenstraße. Aber das Zusammenleben, das zuvor schon im Jugendzimmer des Angeklagten in der elterlichen Wohnung schwierig für den Angeklagten war, harmonisierte sich auch in der eigenen Wohnung nicht. Um der Situation mit ständigem Streit über die Haushaltsführung zu entkommen, habe er die Brände gelegt. „Bei der Feuerwehr war ich in einer anderen Welt, da konnte ich meine Sorgen und Probleme vergessen“, sagte der Angeklagte zur Erklärung. Sowohl Staatsanwältin Katharina Daudistel als auch Jugendrichterin Vanessa Blauth betonten, dass dieser Zusammenhang krankhaft und für Außenstehende nicht nachvollziehbar sei.

Zu Anfang setzte er Müllsäcke in der Schlossgartenstraße Brand, dann brannte wenige Tage später ein Holzstapel in der Naheweinstraße und in der gleichen Nacht noch eine Mülltonne, die von Anwohnern gelöscht werden konnte. Er zündelte auch am Anglerheim, obwohl er selbst Mitglied des Vereins ist und bei seinen Vereinskollegen gut gelitten war. Auch die Feuerwehreinheit schätzte ihn als engagiertes Mitglied, wie der städtische Wehrleiter aussagte. Im Januar steigerten sich die Brandlegungen: Der 19-Jährige legte insgesamt viermal an seiner eigenen Wohnadresse Feuer und es wurde für alle Hausbewohner sehr gefährlich. Zweimal zündelte er an einer Mülltonnenbox aus Holz, wobei im zweiten Fall das Feuer nur mit Glück nicht auf das Gebäude übergriff. Drei Tage später legte er im Haus Feuer, in einem großen Raum, der in Abstellabteile für die Mieter unterteilt war.

Jugendstrafe mit engen Auflagen

Dort verbrannten neben Möbeln und Geräten auch unwiederbringliche Erinnerungen, etwa in Fotoalben. Das Feuer zerstörte außerdem einen Technikraum mit Hauptversorgungsleitungen für das Mehrfamilienhaus. Die Folgen waren gravierend, alle Mieter bis auf einen bettlägerigen Mann, der weit entfernt von der Brandstelle war, mussten das Haus räumen und wurden vorübergehend in Ferienwohnungen untergebracht. Auf eine Viertelmillion wird der Schaden allein an dem Haus geschätzt. Im März steckte der 19-Jährige einen Pkw in Brand. Der Eigentümer, ein Rentner, hatte sehr lange darauf hin gespart, Wert etwa 6000 Euro. Als Bewährungsauflage soll der Angeklagte 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und muss eine begonnene sozialpsychiatrische Behandlung fortsetzen. Weiterhin soll er eine Therapie in einer Tagesklinik absolvieren. Das Gericht gab ihm auch auf, die Jugendberufsagentur aufzusuchen und eine Arbeitsstelle anzutreten, die der gelernte Einzelhandelskaufmann in Aussicht hat.