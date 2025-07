Arbeitsreicher Sonntag für die Kreuznacher Feuerwehr: So wurde nach den starken Regenfällen in der Rheinstraße Wasser in einer Wohnung gemeldet. Da dies allerdings nur geringfügig war, mussten die Feuerwehrleute nicht tätig werden. Ebenso in der Lessingstraße, wo sich nur eine geringe Menge Wasser im Keller eines Gebäudes befand. Im Bösgrunder Weg stand der Keller eines Haues einige Zentimeter unter Wasser. Das Wasser wurde mit einem Wassersauger aufgenommen. Ebenfalls im Bösgrunder Weg stand eine Garage unter Wasser. Nachdem etliches Laub aus dem Ablauf entfernt wurde, lief das Wasser ohne weitere Maßnahmen selbstständig ab, teilt die Kreuznacher Feuerwehr mit.

Straße überflutet

Auch in dem Keller eines in der Berliner Straße befindlichen Hauses, wurde ein Wassersauger eingesetzt, um das darin befindliche Wasser aufzunehmen. In der Alzeyer Straße wurde einerseits ein überfluteter Straßenbereich gemeldet und andererseits herausgedrückte Gullideckel. Die Erkundung ergab, dass das Wasser selbstständig wieder abgelaufen war und eine Polizeistreifenbesatzung bereits alle herausgedrückten Gullideckel wieder eingesetzt hatte. Lediglich bei einem verkanteten Deckel wurden die Polizeibeamten kurz unterstützt. Die Feuerwehreinsatzzentrale war ab dem ersten Alarm mit ausreichend Kräften und dem stellvertretenden Wehrleiter Kai Mathias besetzt, um die gleichzeitig angefallenen Einsätze zügig abarbeiten zu können.

Tipp: Laub an Kanaleinläufen entfernen

Hinweis der Feuerwehr: Gerade in der jetzigen Zeit, in der sich Starkregenereignisse häufen, sollten sich die Bürgerinnen und Bürger um das rechtzeitige Entfernen von Laub und die Reinigung ihrer Kanaleinläufe kümmern. Viele Einsätze könnten vermieden werden, wenn vorher das Laub entfernt worden wäre, damit es die Kanaleinläufe bei Starkregen nicht verstopft.