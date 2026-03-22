i Die Einsatzkräfte der Bad Kreuznacher Feuerwehr bahnen sich ihren Weg durch steiles Waldgelände, um eine verletzte Spaziergängerin zu retten und brachten sie schließlich in einem Transportgestell ins Tal. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach wurde am Samstag, 21. März, gegen 16.30 Uhr zu einem Einsatz im Wald oberhalb des Burgweges gerufen. Eine Frau war beim Spaziergang mit einer Begleiterin auf einem steilen Waldweg umgeknickt und hatte sich am Knöchel verletzt. Da die beiden Frauen nicht ortskundig waren und sich zur Behandlung in der Nahetalklinik befanden, konnten sie zunächst keine genauen Angaben zu ihrem Standort machen. Die Begleiterin der Verletzten übermittelte schließlich den Standort per Handy an die Einsatzkräfte. Der Zugang zur Patientin führte über einen Fußweg knapp unterhalb der Nahetalklinik in Richtung Rotenfels, der nicht mit Fahrzeugen befahrbar war.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mussten circa 700 Meter bergauf mit dem nötigen Equipment zurücklegen, um die verletzte Frau zu erreichen. Sie befand sich in einem stabilen Zustand, klagte jedoch über Schmerzen im Fuß. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Frau in einer Schleifkorbtrage auf einer Mule, einem einrädrigen Transportgestell, den Waldweg hinunter zum Rettungswagen gebracht. Der Einsatz war nach etwa zwei Stunden beendet. Einsatzleiter war Alexander Jodeleit, Zugführer des Löschbezirks Süd.