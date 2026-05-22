Staugefahr im Salinental Kreuznacher Engstelle wegen der Bauarbeiten an der B48 Harald Gebhardt 22.05.2026, 09:00 Uhr

i Engstelle hinter der Salinenbrücke: Der Verkehr wird über eine Ampelanlage gesteuert. Harald Gebhardt

Drei Jahre lang wird im Rahmen des Mobilitätskonzepts Salinental die B48 in diesem Bereich umgebaut. Wie weit ist man nach einem Jahr gekommen? Und wie geht es weiter?

Für das Pfingstwochenende haben die Meteorologen sommerliche Temperaturen vorhergesagt. Im Salinental dürfte dann auf den Sportanlagen und im Salinenbad jede Menge los sein, und auch Spaziergänger sind vermutlich in Scharen dort unterwegs. Doch wegen der Straßenbaumaßnahmen an der B48 mit Ampelschaltung im vorderen Bereich direkt hinter der Salinenbrücke kann es bei der An- oder Durchfahrt zu Staus kommen.







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