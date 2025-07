Es waren eher unschöne Umstände und Ereignisse, die im März zur außerordentlichen und fristlosen Kündigung von Harry Rothschenk, dem bisherigen internen Datenschutzbeauftragten der Stiftung Kreuznacher Diakonie, geführt haben. Dabei stand vor allem Diakonie-Vorstand Andreas Heinrich in der Kritik und die Frage im Raum, ob er dabei seine Befugnisse überschritten hat. Gegen ihn erhob Rothschenk schwere Vorwürfe, so des Amtsmissbrauchs, nicht datenschutzkonformer Eingriffe in den Datenschutz, der Sperrung von Zugängen und unwirksamen Abberufungen (unsere Zeitung berichtete ausführlich).

Rothschenk wehrte sich, reichte Kündigungsschutzklage ein. Denn die gesetzlichen Hürden für eine Abberufung beziehungsweise Kündigung eines Datenschutzbeauftragten sind hoch. Sie genießen einen besonderen Schutz. Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Ihnen kann nur in besonderen Fällen, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, gekündigt werden.

Kläger mit Ergebnis zufrieden

Vor der Auswärtigen Kammer des Mainzer Arbeitsgerichtes in Bad Kreuznach einigten sich jetzt beide Seiten hinter verschlossenen Türen gütlich. Aufgearbeitet wurden die Vorwürfe nicht. Auf die juristische Klärung dieser Fragen wurde verzichtet. Absehbar war ohnehin schon, dass beide Seiten künftig getrennte Wege gehen werden. Das Tischtuch ist nach den Vorkommnissen längst zerschnitten. Der Vorsitzende Richter Wilhelm Reimann wollte daher vor beiden Seiten vielmehr wissen, „wo sie Lösungen sehen“.

„Wir werden Frieden einziehen lassen. “

Rothschenks Rechtsanwalt Dirk Schmitz

Die juristischen Vertreter der Kreuznacher Diakonie verständigten sich mit dem Kläger auf eine Verschwiegenheitsverpflichtung über die Einigung, wie Rothschenks Rechtsanwalt, der Iserlohner Arbeitsrechtler Dirk Schmitz, hinterher erklärte. Rothschenk scheidet aus dem Arbeitsverhältnis mit der Kreuznacher Diakonie aus, und beide Parteien, verpflichten sich, Stillschweigen über den Inhalt des Vergleichs und die Hintergründe des Konflikts zu bewahren. „Wir werden Frieden einziehen lassen“– mit diesen Worten umschrieb es Schmitz. Man verzichtet damit auch auf den Gang zur zweiten Instanz. Sein Mandant sei aber mit dem Ergebnis, dem erzielten Vergleich, „zufrieden“. So viel dürfe er sagen, so Schmitz weiter.

Verhältnis „erheblich zerrüttet“

Zuvor hatte Richter Reimann beiden Parteien deutlich gemacht, wie er die außerordentliche fristlose Kündigung des Datenschutzbeauftragten einschätzt: „Haben wir einen Sachverhalt, der die Kündigung trägt?“, ließ der Richter durchaus Zweifel daran durchblicken. Allenfalls der Verlauf eines Gespräches zwischen Rothschenk und dem IT-Leiter, bei dem es laut Heinrich zu einem „körperlichen und verbalen Übergriff“ seitens Rothschenk gekommen sein soll, was dieser bestreitet, könnte für den Kläger gefährlich werden.

Die Rechtsvertreter der Diakonie betonten vor der Einigung vor Gericht, man habe eine externe Firma mit dem Datenschutz beauftragt, um die aus ihrer Sicht vorhanden Versäumnisse im Datenschutz abzustellen. Man sehe keine Möglichkeit mehr, mit dem Kläger weiter zusammenzuarbeiten. Das Verhältnis sei „erheblich zerrüttet“. Man sei aber zu einem Vergleichsangebot bereit. Das könne sowohl die Zahlung eines Vergleichsbetrags sein, möglich sei aber auch eine befristete Fortzahlung seiner Bezüge unter sofortiger Freistellung. Was letztlich vereinbart wurde, fällt unter die Verschwiegenheitserklärung.