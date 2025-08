Zwei Angriffe auf Obdachlose in weniger als einer Woche: Die Polizeimeldungen entsetzen die Fachleute der Wohnungslosenhilfe der Kreuznacher Diakonie. Sie sehen eine steigende Gewaltbereitschaft, die es sonst nur in Großstädten gegeben hat.

Über die beiden Angriffe auf zwei obdachlose Menschen innerhalb weniger Tage in der mittleren Mannheimer Straße zwischen Baumgartenstraße und Wassersümpfchen ist die Wohnungslosenhilfe der Stiftung Kreuznacher Diakonie entsetzt. Die Gegend, in der es in den vergangenen Monaten zu Einsätzen von Polizei und Ordnungsamt kam und die inzwischen als Problemecke gilt, hat es zwar in sich – doch für Fachleute der Wohnungslosenhilfe geht es um etwas viel Grundsätzlicheres: „Die Grenze der Gewaltbereitschaft gegen wohnungslose Menschen ist gesunken“, sagt Doris Häfner-Kairo, Leiterin des Café Bunt in der Kurhausstraße, einer Einrichtung für Frauen in Not.

Es handelt sich um zwei Fälle, in denen jeweils ein obdachloser Mann angegriffen wurde: Während am Donnerstagmorgen, 24. Juli, ein obdachloser Mann von Jugendlichen attackiert wurde und ihm einer der jungen Leute mit einer Flasche auf den Kopf schlug, ist am vergangenen Dienstagabend, 29. Juli, eine Gruppe Obdachloser zunächst mit einer Clique Jugendlicher in Streit geraten, ehe später ein alkoholisierter 37-Jähriger einen der obdachlosen Männer grundlos schlug.

„Aus Scham schweigen viele Betroffene darüber.“

Doris Häfner-Kairo, Leiterin des Café Bunt, weiß, dass Übergriffe gegen Obdachlose von ihnen oft verheimlicht werden.

Solche brutalen Übergriffe seien bislang nur aus größeren Städten bekannt gewesen: Da sind sich die beiden Fachleute aus der Wohnungslosenhilfe einig, Doris Häfner-Kairo und ihr Kollege Heiner Trauthig, Leiter der Eremitage in Bretzenheim. Dort finden obdachlose Männer eine Bleibe. In ihrem Arbeitsalltag hören sie immer öfter von Betroffenen, dass sie angepöbelt oder angegriffen werden. Menschen, die auf Straßen und Plätzen leben, hätten ohnehin ein hohes Risiko, Opfer von Gewalt zu werden. Viele Betroffene hätten bereits Gewalterfahrung. Insbesondere bei Frauen sei Gewalt oftmals die Ursache ihrer Wohnungslosigkeit.

„Aus Scham schweigen viele Betroffene darüber“, erklärt Häfner-Kairo. Die Gewalt gegen Obdachlose ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen, wie der Polizeistatistik zu entnehmen ist. Oft gehe sie von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen aus. „Dabei dürfte die Dunkelziffer wesentlich höher liegen“, so die Sozialpädagogin. Als Gründe nennen die beiden Fachleute der Wohnungslosenhilfe, dass die obdachlosen Menschen gerade im Sommer im Straßenbild zu sehen sind. „Da ist eine Zunahme der Aggression programmiert“, sagt Trauthig.

Keine Chancen auf eine günstige Einzimmerwohnung

Eine Chance auf eine Mietwohnung hätten sie aktuell kaum. „Der Markt ist dicht.“ Günstige Einzimmerwohnungen für Menschen mit geringem oder keinem eigenen Einkommen seien fast gar nicht zu bekommen. So steigt auch die Nachfrage nach Plätzen in einer Notunterkunft. Sieben gibt es in der Eremitage, zwei im Café Bunt. Doch die sind besetzt, und auch die stationäre Unterbringung (51 Plätze in der Eremitage, 48 in Bad Kreuznach) ist voll.

„Wir dürfen hier nicht wegsehen“, fordert Heiner Trauthig. Die Experten der Stiftung fordern, einer wachsenden Abwertung gegen wohnungslose Männer und Frauen entgegenzutreten: Alle seien aufgerufen, Zivilcourage zu zeigen, nicht wegzuschauen, sondern umgehend den Notruf oder die Polizei zu verständigen. Damit es erst gar nicht zu Übergriffen kommt, helfe es, eigene Rollenmuster zu überdenken: „Meistens wird doch einem Mann im Anzug eher geholfen als einem Menschen in verschmutzter Kleidung und verwahrlostem Zustand.“