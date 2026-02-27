Auch Schülerverkehr fällt aus Kreuznacher Busfahrer streiken für faire Standzeiten Josef Nürnberg 27.02.2026, 15:02 Uhr

i Alle neun Standortze der KRN, wie hier das Busdepot in Bad Kreuznach, wurden am Freitag, 27. Februar, bestreikt. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Der Bad Kreuznacher Busverkehr ist am Freitag, 27. Februar, komplett zum Erliegen kommen. Grund ist der Warnstreik der Fahrer, die KRN hat den Betrieb eingestellt – darunter auch den Schülerverkehr. Was die Angestellten damit erreichen wollen.

Am Freitag, 27. Februar, waren zahlreiche Elterntaxis unterwegs, denn sonst wäre wegen des Warnstreiks bei den Verkehrsunternehmen Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) und der Mainzer Mobilität wohl kaum ein Schüler zur Schule gekommen. Alle neun Standorte der KRN von Kirn bis ins rheinhessische Dexheim wurden bestreikt.







