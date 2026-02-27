Auch Schülerverkehr fällt aus
Kreuznacher Busfahrer streiken für faire Standzeiten
Alle neun Standortze der KRN, wie hier das Busdepot in Bad Kreuznach, wurden am Freitag, 27. Februar, bestreikt.
Alle neun Standortze der KRN, wie hier das Busdepot in Bad Kreuznach, wurden am Freitag, 27. Februar, bestreikt.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Der Bad Kreuznacher Busverkehr ist am Freitag, 27. Februar, komplett zum Erliegen kommen. Grund ist der Warnstreik der Fahrer, die KRN hat den Betrieb eingestellt – darunter auch den Schülerverkehr. Was die Angestellten damit erreichen wollen.

Lesezeit 1 Minute
Am Freitag, 27. Februar, waren zahlreiche Elterntaxis unterwegs, denn sonst wäre wegen des Warnstreiks bei den Verkehrsunternehmen Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) und der Mainzer Mobilität wohl kaum ein Schüler zur Schule gekommen. Alle neun Standorte der KRN von Kirn bis ins rheinhessische Dexheim wurden bestreikt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren