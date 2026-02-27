Der Bad Kreuznacher Busverkehr ist am Freitag, 27. Februar, komplett zum Erliegen kommen. Grund ist der Warnstreik der Fahrer, die KRN hat den Betrieb eingestellt – darunter auch den Schülerverkehr. Was die Angestellten damit erreichen wollen.
Am Freitag, 27. Februar, waren zahlreiche Elterntaxis unterwegs, denn sonst wäre wegen des Warnstreiks bei den Verkehrsunternehmen Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) und der Mainzer Mobilität wohl kaum ein Schüler zur Schule gekommen. Alle neun Standorte der KRN von Kirn bis ins rheinhessische Dexheim wurden bestreikt.