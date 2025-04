Ihre Forderung ist unmissverständlich: „BGK- und Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Nath und Bad-Geschäftsführer Klaus-Dieter Dreesbach müssen sofort zurücktreten!“ Das haben die Köpfe des Bündnisses für Bad Kreuznach (BKH), Vorsitzender Werner Klopfer, Stadtrat Rolf Schneider und Vorstandsmitglied Hans-Joachim Willnecker​, bei einem Pressegespräch am Dienstagmorgen kundgetan.

Politisch, mit gerade mal einem Vertreter im Stadtrat vielleicht nicht gerade die relevanteste Gruppierung in der Stadtpolitik, personell aber durchaus illuster besetzt, hat sich das Bündnis für Bad Kreuznach vor der Kommunalwahl 2024 gegründet. Werner Klopfer, Weinunternehmer aus der Stadt, war jahrzehntelang als Stadtpolitiker unterwegs, Rolf Schneider ist ebenso bekannt als erfolgreicher Unternehmer, der nun als Teil der FDP-Fraktion im Stadtrat Politik macht.

„Mit seiner Drohung, die Bäder zu schließen, hat sich Christoph Nath disqualifiziert. So etwas ist nicht in Ordnung.“

Werner Klopfers Frontalangriff auf Christoph Nath

Für das Bündnis ist eines klar. „So kann es mit dem Abwirtschaften der Bäderlandschaft nicht weitergehen“, sagt Werner Klopfer. „Mit seiner Drohung, die Bäder zu schließen, hat sich Christoph Nath disqualifiziert. So etwas ist nicht in Ordnung“, führt er weiter aus. Es seien schon Geschäftsführer mit längeren Laufzeiten nach Hause geschickt worden. „Über die Vertragsauflösung muss man verhandeln, aber es sieht doch jeder, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Nath und dem Stadtvorstand gestört ist“, so Klopfers Lesart. „Mit diesem Personal wird es keine Lösung der Probleme geben.“

„Die bisherigen Vorschläge der Herren Nath und Dreesbach sind ausschließlich auf Schließung gerichtet. Konstruktive und intelligente Vorschläge für die Sanierung dieser Bereiche sind in zwei Jahren nicht gekommen. Alle Vorschläge laufen darauf hinaus, die Defizite zu behalten und auf die Stadt zu verlagern, die selbst keinen finanziellen Spielraum dafür hat. Wenn der Sanierer seine Arbeit gemacht hat, ist die erste und zweite Führungsebene neu zu besetzten“, heißt es dazu in einer Pressemeldung.

„Wir können hier bald eine Bibliothek von Gutachten aufmachen.“

Rolf Schneider hat von Expertenanalysen derzeit genug.

Schleierhaft ist Klopfer und Schneider, warum seitens des Stadtvorstandes hier nicht „mehr durchgegriffen“ werde. „Wir haben nicht das Gefühl, dass der Stadtvorstand da seine Arbeit macht“, sagt Rolf Schneider. Es sei nicht klar erkennbar, wer eigentlich der Chef im Ring sei.

Dass nun wieder ein Gutachten in Auftrag gegeben worden sei, am Donnerstagabend (Beginn der Sitzung, nach dem nicht öffentlichen Teil, gegen 18.30 Uhr geplant) präsentiert GMF im Stadtrat Details zur Performanceoptimierung von Bäderhaus und Crucenia Thermen, könne nicht wahr sein. „Wir können hier bald eine Bibliothek von Gutachten aufmachen. Gutachten sind hier scheinbar das Allheilmittel“, kritisiert Rolf Schneider.

Bäderhaus privatisieren, Bettensteuer einführen

Das Bündnis präsentiert auch Vorschläge, wie die Genesung der Bäderlandschaft gelingen soll. Für das Bäderhaus soll ein privater Betreiber gesucht werden. „Zwischen 100.000 und 300.000 Euro pro Jahr sind denkbar, begrenzt auf fünf Jahre. Die Besucherzahl muss wieder auf 60.000 pro Jahr gebracht werden. Das sind dann Einnahmen von rund 600.000 Euro“, rechnet Klopfer. Bei den Crucenia Thermen sei es laut Bündnis möglich durch weitere Rationalisierungmaßnahmen und dem Anstieg der Besucherzahlen auf 150.000 Euro, das Defizit unter 1 Millionen Euro zu drücken. Das Salinenbad könne direkt von der Stadt betrieben werden, „dann sei die BGK wieder im Plus“, so Klopfer.

Zusätzlich soll eine Bettensteuer die Einnahmesituation der Stadt verbessern. Bei 3 Euro pro Übernachtung könnte die Stadt knapp 1 Million Euro mehr einstreichen.