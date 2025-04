Der Fall der Dresdner Carolabrücke ist ein warnendes Beispiel. Auch in Bad Kreuznach bröckeln und bröseln die Brücken, sind in erschreckend schlechtem Zustand. Passiert ist zum Glück bisher noch nichts. Doch die Stadtpolitik muss das Thema anpacken.

Vor ziemlich genau sieben Jahren titelte der „Oeffentliche“: „Viele Stadtbrücken sind Sanierungsfälle“. Teilweise waren damals schon gravierende Schäden an den Bauwerken festzustellen. Die Kosten für Sanierung oder Neubau wurden auf 12 Millionen Euro geschätzt. Die Sorgenkinder vor sieben Jahren: Löwensteg, die Hängebrücke zum Quellenhof und die Fußgängerbrücke zum Schwimmbad. Der Ingenieur Klaus Gnam hatte damals schon auf die Probleme aufmerksam gemacht. Passiert ist nicht viel, das rächt sich jetzt.

Immer mehr Sorgenkinder

Besser geworden ist es seitdem jedenfalls nicht, sondern schlimmer. Der Löwensteg kommt weg. Ihn hat man immer nur notdürftig geflickt, bis er nicht mehr zu retten war. Es gibt heute noch mehr Sorgenkinder, wie zum Beispiel die Landfuhrbücke. Die Mittel, die die Stadt in ihre Brücken investieren muss, wenn sie alle Bauwerke erhalten will, werden inzwischen auf 30 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren (pro Jahr 6 Millionen und sechs Mann Personal) und noch einmal 12,5 Millionen Euro für die folgenden fünf Jahre mit einem etwas geringeren Personalbedarf geschätzt. Der Bedarf an Finanzmitteln und Personal ist jedenfalls die nächsten 10 bis 15 Jahre hoch.

i Die Landfuhrbrücke ist eine wichtige innerstädtische Nord-Süd-Verbidung, über die viel Verkehr rollt. Doch auch sie ist in keinem guten Zustand. Harald Gebhardt

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr gab Sebastian Buck, der seit vergangenem Jahr Brückenprüfer im Stadtbauamt ist, einen Bericht über den aktuellen Zustand der etwa 60 städtischen Brücken. Und diese sind zum Großteil in einem erschreckend schlechten Zustand: Gerade einmal zwei werden mit „sehr gut“ bewertet, aber jeweils 14 mit „ungenügend“ oder „nicht ausreichend“, dazu 20 mit „ausreichend“ und zehn mit „befriedigend“. Das heißt: 28 sind in kritischen Zustand, bei 48 besteht „umgehender bis kurzfristiger Handlungsbedarf“. Bei der Altersstruktur ist festzuhalten, dass die Hälfte der Brücken ihre theoretische Nutzungsdauer (also ihre Altersgrenze) schon erreicht oder längst überschritten hat.

i Der Überbau über die Tiefstraße am Bahnhofsvorplatz ist flächenmäßig nach der gesamten Landfuhrbücke mit Vorlandbrücke das größte Kreuznacher Brückenbauwerk. Lena Reuther

Wie schlecht es um die Kreuznacher Brücken bestellt ist, machte Buck anhand einer Gegenüberstellung mit anderen verbandsfreien Gemeinden in Rheinland-Pfalz deutlich. Dort werden im Schnitt 2,7 Prozent der Brücken mit „ungenügend“ bewertet, in Bad Kreuznach sind es 23,3 Prozent. Als „nicht ausreichend“ eingestuft sind anderorts 8,4 Prozent, hier 20,0 Prozent. Nach den Bundesrichtlinien sollte Brücken mit dem Zustandsnotenbereich 3,5 bis 4,0 unter 1 Prozent des Gesamtbestandes liegen, mit dem Zustandsnotenbereich 3,0 bis 4,0 maximal bei 10 Prozent, in Bad Kreuznach sind es 19 Prozent beziehungsweise 42 Prozent. „Man sieht ganz klar: Hier ist definitiv schon etwas zu tun“, betonte Buck. Aktuell sei man in Sachen Brückenerhaltung aber nicht mehr in der Lage, selbst zu entscheiden, was man angehen wolle, sondern vielmehr, was gemacht werden müsse. Dabei müsse man priorisieren und sich auch fragen, „auf welche Bauwerke können wir auch langfristig verzichten“. Bei Zustandsnoten im Bereich von 3,5 bis 4,0 sei man definitiv schon bei einem Ersatzneubau.

„Was nützen uns die Förderprogramme, wenn wir sie nicht abarbeiten können.“

Oberbürgermeister Emanuel Letz

Aktuell setzt er die 2022 unterbrochene Bauwerksprüfung, die er 2024 wieder aufgenommen hat, fort, sodass bis Ende 2025 alle erfassten Bauwerke geprüft sind. Laut Tiefbauamtsleiter Philipp Geib sollte die Präsentation auch noch einmal deutlich machen, was in diesem Bereich in den nächsten Jahren auf die Stadt zukommen wird. Neben dem hohen finanziellen Aufwand ist dies für die Stadtverwaltung – wie in vielen anderen Bereichen ebenfalls – vor allem auch eine Personalfrage. Das machte Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) gegenüber Stephanie Otto (Grüne) deutlich, die auf mögliche Förderprogramme, eventuell für den Löwensteg oder die Pouilly-Brücke, hingewiesen hatte: „Was nützen uns die Förderprogramme, wenn wir sie nicht abarbeiten können.“ Denn der jetzige Brückeningenieur Julian Schell werde nach acht Monaten die Stadtverwaltung im Mai schon wieder verlassen, hatte Geib, der im Sommer ebenfalls geht, zuvor schon diesen Wermutstropfen verkünden müssen.

i Die Stadt hat auch viele kleine Brücken, wie hier die Ellerbachüberbauung in der Mannheimer Straße. Lena Reuther

„Welche Brücken sind denn sofort sanierungsbedürftig oder stehen sogar kurz vor der Sperrung?“, wollte Hermann Holste (Grüne) wissen. In der Investitionsübersicht stünden teilweise schon welche drin, nannte Geib die Landfuhrbrücke, Schwimmbadbrücke, Pouilly-Brücke, Quellenhofbrücke. Laut Buck müsse man da neu priorisieren. Die Landfuhrbrücke stehe für ihn ganz oben, weil sie eine enorme Bedeutung für den Verkehr habe. Es sei bereits ein Ingenieurbüro mit voruntersuchenden Maßnahmen beauftragt, ergänzte Geib. An der Sanierung der Bögen der Alten Nahebrücke über den Mühlenteich ist man weiter dran, auch wenn sich die Arbeiten in die Länge gezogen und verzögert haben.

Auch der Rückbau ist ein Thema

Auch Rückbau sei ein „zwingendes Thema“, beantwortete er eine Frage von Michael Hübner (FDP): „Bei jeder Brücke muss geprüft werden: Brauchen wir die noch? Jede Brücke, die die Stadt aus ihrer Unterhaltung heraus bekommt, ist eine gute Brücke, weil wir die Unterhaltungskosten nicht mehr haben“, so Geib. Otto dazu: „Aber es gibt ja auch noch Brücken, die müssen wir erhalten – sonst müssen wir weit springen.“ Jürgen Eitel (Freie Wähler) forderte ebenfalls, die Brücken zu erhalten, weil sie Menschen verbinden. Erschrocken sei er allerdings über die geschätzten Kosten für die nächsten fünf Jahre.

Laut Geib werden neben den Brücken auch die Bauten zum Hochwasserschutz in absehbarer Zeit ein Thema werden. 2003 fertiggestellt, wurde er bis dato aber noch nicht geprüft, so Buck.

Mögliche Sofortmaßnahmen

An möglichen Sofortmaßnahmen, die mit weniger Geld und Personal umsetzbar sind, nannte Buck: Lastenreduzierung, Abstützungen. Sperrungen bei Großveranstaltungen, einseitige Sperrung, Vollsperrung. Jedenfalls „ist in Zukunft mit gravierenden Einschränkungen zu rechnen“, so Buck.