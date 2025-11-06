Auftrag geht verloren Kreuznacher Bauhof leert 2026 gelbe Tonnen nicht mehr 06.11.2025, 08:00 Uhr

i Der städtische Bauhof verliert in der Müllentsorgung auch den letzten Auftrag: Ab Januar 2026 wird er die gelben Tonnen im Stadtgebiet nicht mehr leeren. Harald Gebhardt

Dem städtischen Bauhof geht ein weiterer Auftrag in der Müllentsorgung flöten: Ab Januar 2026 leert er auch nicht mehr die gelben Tonnen. Das wurde im Finanzausschuss vor Beginn der Etatberatungen mitgeteilt.

Der städtische Bauhof verliert in der Müllentsorgung einen weiteren Auftrag: Zum 1. Januar 2026 fährt die Firma Remondis auch in der Stadt die gelben Säcke und Tonnen selbst ab. Bislang fungierte der städtische Bauhof als Subunternehmer. Die blauen, schwarzen und braunen Tonne leeren die städtischen „Äschemänner“ schon seit ein paar Jahren nicht mehr.







Artikel teilen

Artikel teilen