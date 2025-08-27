Keine Windräder im Bad Kreuznacher Osten! Die AfD-Stadtratsfraktion will da auf Nummer sicher gehen und fordert, die dafür in Frage kommende Fläche stattdessen zu einem „Naherholungsgebiet Ost“ umzuwidmen.

Die Kreuznacher AfD-Stadtratsfraktion möchte ein „Naherholungsgebiet Ost“. Damit soll zugleich der Bau von Windrädern in diesem Bereich verhindert werden. Für die Stadtratssitzung an diesem Donnerstag, 28. August, stellt die AfD ihren vom 19. Juni datierten Antrag, die Stadtverwaltung mit der kurzfristigen Ausarbeitung eines Aufstellungsbeschlusses und dem entsprechenden Erlass einer Veränderungssperre für ein neues „Naherholungsgebiet Ost“ auf der östlichen Gemarkung der Stadt Bad Kreuznach zwischen der Wohnbebauung der Stadtteile Bosenheim und Planig sowie den Ortsgemeinden Biebelsheim und Pfaffen-Schwabenheim zu beauftragen.

Offensichtlich Interesse an Bau von fünf Anlagen

In dem Beschlussvorschlag heißt es: Die Fläche des neuen Erholungsgebietes wird so festgelegt, dass die Aufstellung von Windkraftanlagen zwischen der Wohnbebauung und dem „Naherholungsgebiet Ost“ auch zukünftig, bei weiter verringerten Mindestabständen zur Wohnbebauung, verhindert wird. Gleichzeitig soll sich auch der Stadtrat – wie schon die Spitze der Stadtverwaltung in einer Stellungnahme und ein Großteil der dort ansässigen Bevölkerung – in einem parteiübergreifenden Votum ausdrücklich gegen jede Errichtung von Windenergieanlagen in diesem Planungsraum aussprechen.

In ihrer Begründung führt die AfD an, diese Flächenumwidmung sei dringend notwendig geworden, „durch das offensichtliche Interesse von Windkraftprojektierern – trotz Entfall der geplanten Windvorrangfläche Nr. 21 – die Errichtung von fünf 285 Meter hohen Windkraftanlagen zu beantragen“. Das habe er von mehreren Bürgern erfahren, so Fraktionschef Jörg Fechner gegenüber unserer Zeitung. Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz sei es immer noch möglich, eine Einzelgenehmigung zu erteilen. Eine Firma habe unter den dortigen Grundstücksbesitzern schon Prospekte verteilt.

In dem Zusammenhang wirft Fechner den Verantwortlichen vor, „nicht mit offenen Karten zu spielen“. Einzig die gezielte und rechtssichere Umwidmung der geplanten Windvorrangfläche garantiere, „dass der Osten des Stadtgebietes windkraftfrei bleibt und eine zukünftige Aufwertung der Kulturlandschaft rund um den Bosenberg, zum Beispiel durch einen schon in der Planung befindlichen Premium-Wanderweg, inklusive der Steigerung der Lebensqualität der Bürger auch in den Stadtteilen östlich der sich immer weiter ausdehnenden Gewerbegebiete in Bad Kreuznach“, so die AfD in ihrem Antrag.

Verwaltung spricht von unzulässiger Negativplanung

In ihrer Stellungnahme vom 24. Juni erklärt die Verwaltung, nach dem Baugesetzbuch „sind Bebauungspläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist“. Eine Planung, die allein der Verhin­derung einer bestimmten Nutzung, hier Windkraftanlagen, diene, stelle eine unzulässige Negativplanung dar. Dafür führt die Verwaltung ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil von 2012 an. Die von der AfD vorgeschlagene Bauleitplanung sei aus mehreren Gründen rechtswidrig: weil sie eine unzulässige Negativplanung darstelle, keinen eigenständigen städtebaulichen Zweck verfolge, Instrumente wie die Veränderungssperre missbrauche und gesetzliche Ziele der Energiewende konterkariere. Denn: „Selbst wenn der Landkreis seine Flächenziele erfüllt hat, darf die Kommune keine Planung vornehmen, die den Ausbau erneuerbarer Energien grundsätzlich ausschließt.“

Die AfD widerspricht der Verwaltung: Da diese Windvorrangfläche von der zuständigen Raumordnungsstelle und allen politischen und verwaltungstechnischen Stellen explizit negativ beschieden worden ist, könne eine Umwidmung der Fläche, so wie nun beantragt, „definitiv keine Negativ- oder Verhinderungsplanung darstellen“. Die Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, in deren Vorstand neben Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) auch Landrätin Bettina Dickes (CDU) stimmberechtigt sind, habe die Realisierung von Windkraftanlagen in einer zunächst angedachten und geplanten Windvorrangfläche Nr. 21 final negiert und abgelehnt. „Die Ausweisung eines ,Naherholungsgebiet Ost’ ist dazu die zwangsläufige und folgerichtige Maßnahme zur massiv fortschreitenden städtischen Entwicklung des Ostens der Stadt zu einem reinen Gewerbegebiet“, betont Fechner.