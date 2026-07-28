Wirtschaft im Blick
Kreuznach: Neuer Zahn digital geplant und 3D-gedruckt
„Com4Dent“-Geschäftsführer Fabian Lorenz und Simone Schäfer, die Betriebsleiterin von Kimmel Zahntechnik in Bad Kreuznach, freue
„Com4Dent“-Geschäftsführer Fabian Lorenz und Simone Schäfer, die Betriebsleiterin von Kimmel Zahntechnik in Bad Kreuznach, freuen sich auf die Zusammenarbeit im Zeichen digitaler Zahntechnik.
NORBERT KRUPP. Norbert Krupp

Die Firma com4Dent bietet fachliche Einweisungen für Intraoralscanner und digitale Planung neuer Zähne – die Zukunft der Dentaltechnik. Mit einem Tag der offenen Tür bieten com4Dent und die Kimmel Zahntechnik GmbH Infos zu modernsten Technologien.

Lesezeit 2 Minuten
Die Zukunft der digitalen Zahntechnik hat begonnen. Ein Drittel der Zahnärzte setzt auf Digitalisierung, um effizient zu arbeiten und ihre Patienten mit zeitgemäßem Zahnersatz zu versorgen. Intraoralscanner kommen zum Einsatz, wenn Kronen, Brücken und Implantate oder gar ein komplettes künstliches Gebiss benötigt werden.
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