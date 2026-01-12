Das war 2025: Bad Kreuznach „Kreuznach mein Kreuznach“-Clip ohne Punkt und Komma Marian Ristow 12.01.2026, 09:00 Uhr

i So beginnt der Drei-Minuten-Clip über Bad Kreuznach, der im Oktober für Debatten in sozialen Medien sorgte. Robert Neuber

Das war 2025: Im Oktober macht das „Kreuznach mein Kreuznach“-Video auf Handys der Region die Runde. Im dreiminütigen Clip wird klar: Die tolle Kurstadt von einst ist am Ende. Oder doch nicht?

. In Bad Kreuznach zirkuliert Ende Oktober ein Video, das den Abstieg Bad Kreuznachs besingt. Es springt von Handy zu Handy und löst unterschiedliche Reaktionen aus. Professionell in Szene gesetzt, lyrisch ein wenig hölzern, inhaltlich komplett austauschbar, lautet die Message: „Früher war alles besser!







