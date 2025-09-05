Beim erstmals verliehenen rheinland-pfälzischen Innenstadtpreis „All in“ belegte die Aktion „Kreuznach leuchtet“ der Initiative „Wir sind Kreuznach“ den dritten Platz. Das geht aus einer Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums hervor. Das Treppchen teilen sich die Bad Kreuznacher mit vier weiteren Projekten aus anderen Städten. Insgesamt wurden acht Projekte ausgezeichnet. Mit dem Preis wolle man „Projekte würdigen, die unsere Innenstädte und Ortszentren erfolgreich beleben“, erklärt Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) in einer Mitteilung.

i Manuela Gilles (links) und Iris Prencipe präsentierten das Format "Kreuznach leuchtet" bei der Preisverleihung. alexander sell fotografie. Alexander Sell

Insgesamt 40 Städte haben sich für den Preis beworben. Iris Prencipe, Mitbegründerin von „Wir sind Kreuznach“, zeigt sich dankbar: „Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir es so weit geschafft haben und neben den vielen, die dies größtenteils hauptamtlich leisten, so gut abgeschnitten haben. Auch waren wir begeistert, wie viele andere coole Projekte es gibt und dass man sich mittlerweile in dieser Innenstadtfamilie so gut kennt. Wir sind seit mehreren Jahren gut mit dem Projekt Innenstädte der Zukunft vernetzt und stehen mit ihnen im engen Austausch.“

i Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) überreicht Iris Prencipe und Manuela Gilles den Preis. alexander sell fotografie. Alexander Sell

„Wir wussten, wir haben was gewonnen, aber wir wussten nicht welchen Platz“, sagt sie zum Hintergrund. Besonders gefreut habe sie es, dass Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP), Nathalie Herberger, Geschäftsleiterin der Stadtverwaltung, und Landrätin Bettina Dickes (CDU) in Mainz dabei waren, um zu gratulieren. „Das Preisgeld von 10.000 Euro verwenden wir für ein Herzensprojekt im nächsten Jahr“, erklärt sie. Im Gespräch mit unserer Zeitung möchte Prencipe nicht verraten, um welches Projekt es sich genau handelt. „Wir sind in der finalen Abstimmung“, erklärt sie.

i Die Initiative "Wir sind Kreuznach" hat den 3. Platz des Innenstadtpreises "All in" belegt. alexander sell fotografie. Alexander Sell

Was sie bereits verrät, ist, dass in diesem Jahr Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) bei „Kreuznach leuchtet“ am 29. November dabei sein wird. Die Aktion wurde im Jahr 2020 während der Corona-Pandemie initiiert. Sie diene der „Stärkung des lokalen Handels, zur Förderung des Gemeinschaftsgedankens unter den Innenstadtakteuren und zur Identifikation mit dem Standort“, heißt es in einer Mitteilung. „Mit längeren Öffnungszeiten, Musik-Einlagen, Kinderprogramm, der Beteiligung verschiedener Glaubensgemeinschaften und besonderen Angeboten von Seiten der Händler verbindet ,Kreuznach leuchtet’ das Einkaufserlebnis für die ganze Familie mit kulturellem Genuss“, schreibt das Ministerium zur Verleihung des Preises.