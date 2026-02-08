Wendung bei Polizeikontrolle Kreuznach: Im Schleichtempo und mit offenem Haftbefehl 08.02.2026, 16:00 Uhr

i Die Polizei stoppte auf der Bundesstraße 41 bei Bad Kreuznach einen Fahrer, der auffällig langsam fuhr. Doch Alkohol war nicht im Spiel, dafür ein Haftbefehl. Bodo Schackow/dpa. picture alliance/dpa

Die Fahrweise des 56-Jährigen war so auffällig, dass ein Zeuge die Polizei alarmierte. Doch Alkohol war nicht im Spiel, aber es folgte bei der Kontrolle eine unerwartete Wendung.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei Bad Kreuznach am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr ein verdächtig langsam fahrendes Fahrzeug auf der Bundesstraße 41 auf der Höhe von Bad Kreuznach. Besonders auffällig: Der Fahrer nutzte offenbar beide Fahrspuren gleichzeitig – zumindest zeitweise.







