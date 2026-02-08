Wendung bei Polizeikontrolle
Kreuznach: Im Schleichtempo und mit offenem Haftbefehl
Die Polizei stoppte auf der Bundesstraße 41 bei Bad Kreuznach einen Fahrer, der auffällig langsam fuhr. Doch Alkohol war nicht i
Die Polizei stoppte auf der Bundesstraße 41 bei Bad Kreuznach einen Fahrer, der auffällig langsam fuhr. Doch Alkohol war nicht im Spiel, dafür ein Haftbefehl.
Bodo Schackow/dpa. picture alliance/dpa

Die Fahrweise des 56-Jährigen war so auffällig, dass ein Zeuge die Polizei alarmierte. Doch Alkohol war nicht im Spiel, aber es folgte bei der Kontrolle eine unerwartete Wendung.

Lesezeit 1 Minute
Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei Bad Kreuznach am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr ein verdächtig langsam fahrendes Fahrzeug auf der Bundesstraße 41 auf der Höhe von Bad Kreuznach. Besonders auffällig: Der Fahrer nutzte offenbar beide Fahrspuren gleichzeitig – zumindest zeitweise.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren