Wendung bei Polizeikontrolle: Kreuznach: Im Schleichtempo und mit offenem Haftbefehl
Wendung bei Polizeikontrolle
Kreuznach: Im Schleichtempo und mit offenem Haftbefehl
Die Fahrweise des 56-Jährigen war so auffällig, dass ein Zeuge die Polizei alarmierte. Doch Alkohol war nicht im Spiel, aber es folgte bei der Kontrolle eine unerwartete Wendung.
Lesezeit 1 Minute
Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei Bad Kreuznach am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr ein verdächtig langsam fahrendes Fahrzeug auf der Bundesstraße 41 auf der Höhe von Bad Kreuznach. Besonders auffällig: Der Fahrer nutzte offenbar beide Fahrspuren gleichzeitig – zumindest zeitweise.