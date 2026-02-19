Simmertaler Fastnacht
Kreppelcafé begeistert mit eigenem Song und Stimmung
Mit „Tabaluga“ brachten die Majoretten der Kirner Rappelköpp mit ihrem Tanz frischen Schwung und viel Farbe auf die Bühne im Bürgerhaus Simmertal.
Sebastian Schmitt

Der traditionelle Kreppelcafé in Simmertal hat sich mit einer detailverliebten Vorbereitung als Klassiker etabliert. FWG-Vorsitzende Beata Barth war voll des Lobes für die Team-Arbeit. 

Von seiner fröhlichsten Seite zeigte sich Simmertal am Wochenende. Das traditionelle Kreppelcafé überraschte in diesem Jahr mit einem eigenen Song – und rund 80 Gäste waren restlos begeistert. Schon nach wenigen Minuten war klar: Diese Veranstaltung hat Herz, Humor und ein Team, das mit Leidenschaft bei der Sache ist.

