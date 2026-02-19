Der traditionelle Kreppelcafé in Simmertal hat sich mit einer detailverliebten Vorbereitung als Klassiker etabliert. FWG-Vorsitzende Beata Barth war voll des Lobes für die Team-Arbeit.
Lesezeit 1 Minute
Von seiner fröhlichsten Seite zeigte sich Simmertal am Wochenende. Das traditionelle Kreppelcafé überraschte in diesem Jahr mit einem eigenen Song – und rund 80 Gäste waren restlos begeistert. Schon nach wenigen Minuten war klar: Diese Veranstaltung hat Herz, Humor und ein Team, das mit Leidenschaft bei der Sache ist.