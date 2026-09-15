Nachdem beim Staudernheimer Abbruchhaus im Wohngebiet Am Ursberg Stillstand herrscht, greift nun die Kreisverwaltung ein. Sie will eine sogenannte Ersatzvornahme vornehmen. Das heißt, der Kreis beauftragt selbst die Räumung und Entsorgung.
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Von der Kreisverwaltung gibt es gute Nachrichten für die Staudernheimer Familie Schappert, die unterhalb des Abbruchhauses „Am Ursberg 28“ lebt. Denn nachdem der Eigentümer den Rückbau nicht mehr weiter vorantreibt, ist die Kreisverwaltung nun aktiv geworden, wie Pressesprecherin Simone Mager auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt.