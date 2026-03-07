Gute Zahlen aus der Pfalz Kreissparkasse Kusel: Bilanz steigt auf 1,7 Milliarden Andrea Brand 07.03.2026, 17:00 Uhr

i Blicken auf ein gutes Geschäftsjahr zurück: Thomas Hintermeier (von links), Luzia Welter und Bernd Karrenbauer. Andrea Brand

Kreissparkasse Kusel verzeichnet stabile Ergebnisse, treibt die Digitalisierung voran und investiert sichtbar in die Region. Der Bericht zeigt, wie modernes Banking und lokales Engagement den Landkreis stärken.

Die Kreissparkasse Kusel hat ihr Geschäftsjahr 2025 mit stabilen Ergebnissen abgeschlossen und bleibt damit ein verlässlicher Partner für viele Menschen im Landkreis. Im Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hintermeier und Vorstandsmitglied Luzia Welter standen die Entwicklung der Zahlen und ihre Bedeutung für die Region im Mittelpunkt.







