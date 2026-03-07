Gute Zahlen aus der Pfalz
Kreissparkasse Kusel: Bilanz steigt auf 1,7 Milliarden
Blicken auf ein gutes Geschäftsjahr zurück: Thomas Hintermeier (von links), Luzia Welter und Bernd Karrenbauer.
Blicken auf ein gutes Geschäftsjahr zurück: Thomas Hintermeier (von links), Luzia Welter und Bernd Karrenbauer.
Andrea Brand

Kreissparkasse Kusel verzeichnet stabile Ergebnisse, treibt die Digitalisierung voran und investiert sichtbar in die Region. Der Bericht zeigt, wie modernes Banking und lokales Engagement den Landkreis stärken.

Lesezeit 2 Minuten
Die Kreissparkasse Kusel hat ihr Geschäftsjahr 2025 mit stabilen Ergebnissen abgeschlossen und bleibt damit ein verlässlicher Partner für viele Menschen im Landkreis. Im Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hintermeier und Vorstandsmitglied Luzia Welter standen die Entwicklung der Zahlen und ihre Bedeutung für die Region im Mittelpunkt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren