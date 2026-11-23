Schulen besonders im Blick Kreis Mainz-Bingen lässt Klimaschutzkonzept erstellen Edgar Daudistel 23.11.2026, 20:00 Uhr

i Der Landkreis Mainz-bingen läßt ein umfassendes Konzept zur nachhaltigen Klimaanpassung und zum natürlichen Klimaschutz erstellen. Dabei sind die Schulen besonders im Fokus. Edgar Daudistel

Der Kreisausschuss hat den Auftrag für ein umfassendes Konzept zur nachhaltigen Klimaanpassung und zum natürlichen Klimaschutz vergeben. Die Kosten betragen 90.000 Euro. Was drinstecken soll in dem Klimakonzept.

Heiße Klassenzimmer, aufgeheizte Schulhöfe und zunehmende Extremwetterereignisse: Die Folgen des Klimawandels stellen auch den Landkreis Mainz-Bingen vor wachsende Herausforderungen. Um seine kreiseigenen Gebäude besser darauf vorzubereiten, lässt der Landkreis ein umfassendes Konzept zur nachhaltigen Klimaanpassung und zum natürlichen Klimaschutz erstellen.







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