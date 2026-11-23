Der Kreisausschuss hat den Auftrag für ein umfassendes Konzept zur nachhaltigen Klimaanpassung und zum natürlichen Klimaschutz vergeben. Die Kosten betragen 90.000 Euro. Was drinstecken soll in dem Klimakonzept.
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Heiße Klassenzimmer, aufgeheizte Schulhöfe und zunehmende Extremwetterereignisse: Die Folgen des Klimawandels stellen auch den Landkreis Mainz-Bingen vor wachsende Herausforderungen. Um seine kreiseigenen Gebäude besser darauf vorzubereiten, lässt der Landkreis ein umfassendes Konzept zur nachhaltigen Klimaanpassung und zum natürlichen Klimaschutz erstellen.